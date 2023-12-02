新聞女王｜高海寧搶韁報死訊 網民封野心美女 (15:40)

Man姐、佐治及飛爺同時收到富商鄭松柏離世消息後，雖有九成把握死訊屬實，卻不想負上錯誤報道的嚴重後果。進擊的Cathy於危急關頭搶韁自薦，被封為「野心美女」。（大會提供 / 明報製圖）

佘詩曼、馬國明、李施嬅等主演的台慶劇《新聞女王》，昨晚（1日）焦點落在詩晴（高海寧飾）及曉薇（何依婷飾）身上。Man姐（佘詩曼飾）、佐治（馬國明飾）及飛爺（鄧智堅飾）同時收到富商鄭松柏離世消息，他們循律師、家庭醫生及茶客等不同方向追尋線索，縱有九成把握死訊屬實，卻因不想負上錯誤報道的嚴重後果而互相推搪。詩晴在危急關頭自薦，揚言「冇人敢報等我嚟」，被網民封為「野心美女」，讚高海寧演得好。

高海寧將功勞歸給編審︰「佢哋寫咗呢個好有血有肉，令人覺得壞得嚟好真誠嘅角色。好感恩好多網民都好欣賞詩晴，話佢又危險又迷人。我其實都被詩晴吸引，佢好孝順，你哋慢慢就會睇到，佢不擇手段坐主播位亦係有原因。佢表面上雖然好識得利用自己外在條件，例如拉拉鏈、送底褲，但佢有分寸之餘亦好有實力，就算要去應酬，佢朝早都係好早返office準備晨早新聞，呢個女仔係一心一意搞事業。」談到詩晴與曉薇的反枱戲，高海寧稱拍攝時被何依婷感動︰「我有戥佢慘，因為佢喊得好淒涼，佢喊戲做得好，而且喊極都有，我覺得佢呢方面好叻。」

飾演「佐治黨」成員王偉的林正峰，跟馬國明、高海寧有不少對手戲，自劇集播出後在內地人氣急升，在內地網民要求下於社交網公開分享健身相及騷肌照。他表示接拍《新聞女王》後開始戒口及努力健身，幾個月後成功減了25磅，希望上鏡時會好看點，予人全新感覺。

（即時娛樂）