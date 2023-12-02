王丹妮澳洲補辦婚禮 羅孝勇感動由朝喊到晚 (16:31)

王丹妮（Louise）上星期與丈夫羅孝勇（Sheldon）在澳洲補辦婚禮後，隨即飛往多明尼加共和國準備拍攝外國電視劇《Coolie》，羅孝勇就趁學校假期回港照顧女兒Affa。Louise希望之後有機會與丈夫補度蜜月︰「我們會掛住對方，因為接下來幾個月都見唔到。好多謝Sheldon返香港幫忙照顧Affa，佢由拍拖到結婚都盡全力肩負起爸爸嘅責任，父愛滿滿，係100分好爸爸。」

談到不少親友特別到澳洲參與他們的婚禮，廖子妤和高海寧更擔任姊妹團成員，Louise十分感謝︰「我同Sheldon剛結婚一星期，雖然只係補辦婚禮，但感覺上跟正式結婚一樣幸福，流咗好多開心、感動嘅眼淚。好感謝唔少親朋好友特意飛過嚟柏斯同我哋一齊慶祝，係個相當難忘嘅美好回憶。」Louise回想婚禮過程非常感動，眾人不時眼濕濕。她說︰「媽媽拖住我行，將我交畀Sheldon時同Sheldon講︰『丹妮以後交畀你，你要好好照顧佢，我都放心。』我當時見到媽媽眼有淚光，知道佢好欣慰、安心，所以我都好感動。我同Sheldon宣讀誓辭、交換戒指時，真係有執子之手與子偕老嘅感覺。」Sheldon稱當日在教堂內等候新娘子出現時，心情十分緊張和激動，之後更感動落淚。他說︰「最感動係講誓辭同將婚戒戴到Louise無名指上，當刻已經忍唔住流淚。」

Louise與Sheldon透露當日為他們主持婚禮的神父首次為新人證婚，在過程中搞亂了程序，跳過了戴婚戒環節，令全場大笑。Sheldon自爆在婚宴上多次感動落淚，Louise表示最感動及浪漫是他們跳舞的部分，覺得全世界只剩下他們。她補充︰「Sheldon當日講咗好多次『你今日真係好靚』、『我老婆真係好靚』、『我真係好幸福』，其實我聽到都好怕醜，但覺得自己好幸福。」Louise最後再次感激一班姊妹團滿滿的愛和支持，她在婚後翌日與一眾兄弟姊妹去了個兩日一夜小旅行，答謝他們之餘也當是自己與丈夫的小蜜月。她說︰「雖然時間短暫，但大家都好開心，留下美好回憶，讚呢個係非常有心思嘅行程。」

（即時娛樂）