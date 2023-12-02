丁子朗曾參加韓國練習生面試 張鎬濂曬長腿嚇窒曾志偉 (17:12)

無綫偶像選秀節目《亞洲超星團》今晚（2日）播出第2集，繼續是初舞台才藝考核，餘下的練習生將悉數登場，包括「HELLO WORLD」的舒灝、郝瑞然、孫瀟威、阿昕然和奧利，「HK組合」的方玉亨和王坤，「美杜莎」的楊亦辰、愛合、艾煜坤和黃輝雄，「頂破天花板」的張鎬濂、羅奕傑、艾克力亞、謝鑫和譚思源，「多巴胺」的黃星綽、寧浩然、江文俊、黃攀和衛軒汶，「霹靂旋風」的李澤楊、黃奕斌、區珀豪和丁子朗，還有與第1集趙天翼一樣Solo演出的李權哲。

組合「霹靂旋風」中有3位香港代表，分別是丁子朗、黃奕斌和區珀豪。丁子朗以出道了7年的老新人來自我介紹，他和隊友以白色西裝上陣跳唱Medley《算他敢愛敢做》。節目召集人曾志偉看得非常投入，又叫導師程瀟猜丁子朗、黃奕斌中誰是香港先生。程瀟說︰「讓他們表現一下，主要是他們穿得太多了！」志偉搞笑下令2人除衫，丁子朗、黃奕斌靦腆地脫去西裝外套時，志偉點到即止叫停，並開估丁子朗才是香港先生。總製作人Rain以廣東話說「好犀利」，又讚丁子朗面部表情特別好，惟4人的跳唱水平較業餘，需多加練習。丁子朗事後透露當年除了面試香港先生，還曾面試韓國的練習生公司。他說︰「我都曾經想做Idol，但foul咗我冇要我，依家有機會畀我實現出嚟，我梗係參加啦，依家唔追夢，我唔知幾時可以再追夢。」

名模歐陽妙芝的15歲兒子方玉亨，與王坤組成「HK組合」演出《The Greatest Show》。有芭蕾舞底子的方玉亨一出場即原地單腳自轉15個圈，技驚四座。他之後與王坤特意設計只有一支咪，兩人邊跳舞邊搶咪唱歌，視覺效果十足。方玉亨表示這次參賽全靠母親歐陽妙芝好友劉德華鼓勵：「佢自己都係好細個入行，所以好明白我嘅feelings。我今次嚟嘅原因好大係因為佢好支持我，佢好相信我可以做得好。」

藝人洪欣的兒子張鎬濂，與平均身高188厘米的練習生組成「頂破天花板」，5位高人齊齊搞笑地展示長腿。志偉看後笑言不敢站出來，Rain亦被他們迷倒：「各位都長得特別帥，以致我動了想簽你們的想法。」香港代表黃星綽所屬的組合「多巴胺」以色彩繽紛的服裝上陣曬可愛，Rain笑言：「非常活潑，很像Idol的一個舞台。」

（即時娛樂）