朱鑑然認有了解中對象︰老闆古天樂鼓勵藝人拍拖 (19:00)

現年34歲的朱鑑然（Kevin），早前曾因劇集《冰上火花》、《叠影狙擊》而每晚現身ViuTV及TVB的黃金時段。因為父親從事電影發行，朱鑑然2014年獲導演林超賢賞識，邀請他參演電影《破風》。不過，他兩年後才簽約古天樂的公司正式入行。朱鑑然接受商台節目《星光背後》訪問時，稱當年拍完《破風》後獲多間公司招手，惟他一直覺得未真正認識這行業，直至2016年因在電影《毒‧誡》中飾演古天樂弟弟，重遇對方及其經理人Ronnie後才正式簽約。「其實簽約前一年，我已認識古生經理人Ronnie，但嗰陣見面仲未有火花，加上我認為簽合約係一種承諾，所以仲未覺得係時候，直至嗰次見完後就有感覺，終於擦出火花。」

朱鑑然是前香港游泳代表隊成員，讀書時已是學界的「飛魚王子」，至今仍是短池200米混泳的香港紀錄保持者。雖然被封為娛樂圈新一代男神，他不覺得自己靚仔。「我的樣子有很多瑕疵﹗從前不會打扮，入行後常穿T恤牛仔褲出席活動，不時被經理人批評穿得太Hea。」朱鑑然回憶青春期至今少有女生主動追求，過往幾段戀愛都是他做主動。他坦言目前有認識中的對象，透露擇偶時外表行先，但對方的內心世界一樣重要。「首先雙方要投契及相處時舒服，能互相明白及遷就。」

朱鑑然表示公司十分鼓勵藝人拍拖，更不會禁止公開戀情。「他們認為拍拖是生活一部分，戀愛令我們有更多經歷，對演戲有幫助。」談到公司老闆古天樂，朱鑑然回憶最初覺得他很Cool、不說話，認識後才發現他是位暖男。「演員在疫情期間沒工作，古生特意邀請張繼聰組班，跟我們一眾藝人同事作演技交流學習。我印象最深是古生曾說︰『唔需要怕人哋點諗，總之你個鎚仔慢慢一步一步咁揼，一定會得﹗』」

（即時娛樂）