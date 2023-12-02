臥底旅行團3.0｜妹頭台山驚浸腳皮溫泉 李尚正與牀蝨同眠 (19:56)

李尚正（阿正）、盧頌恩（妹頭）主持的HOY TV 節目《臥底旅行團3.0》明晚（3日）播出新一集，兩人參加了主打特色溫泉酒店的台山3天團，團費1300元。是次旅行園的價錢雖然偏貴，兩人竟在旅程中連環中伏，將是次旅行團評為今季暫時最低分數。

阿正、妹頭最初知道這次行程可浸多個溫泉時十分雀躍，早上9時多就到達深圳灣口岸。台山距離香港頗遠，旅行團坐車連中途的午飯，於下午4時多才到達陽春溫泉度假酒店，妹頭忍不住大呻「真係坐爛咗個尾龍骨」。酒店環境廣闊，除有6萬呎草坪，更有一條夏威夷泳道貫穿各房間。妹頭入住的「親水房」正是連接泳道，房內有私人風呂，她浸完溫泉可立即跳入泳道「過冷河」。阿正稱導遊曾表示酒店風呂「含咗兩次水」，意思是可以享用兩次私人溫泉。

坐完一輪長途車，阿正、妹頭馬上換衫享用溫泉，先試一個38度「健脾湯」熱身，然後再浸40度的紅酒池。隔天早上，阿正問妹頭睡得好不好。原來阿正的兩牀房間有大量牀蝨，他與蝨同眠了一整夜。攝製隊馬上到阿正的房間拍攝，發現牀頭櫃有數十個黑色點點。工作人員拉開牀頭板後，驚見大量蟲蝨。妹頭看見後大叫起來，阿正卻坦然接受，說昨晚發現情况後便轉去旁邊另一張牀睡覺。他表示︰「住郊外地方都預咗，好在只係住一晚。」

旅行團第2天到台山溫泉酒店繼續行程，酒店賣點是超過50個溫泉放題式任浸，阿正、妹頭換上泳衣後四處比較各個溫泉。雖說有50多個溫泉，但有些溫泉溫度超過50度，有些就冷得只有20度，更有不少溫泉是沒開兼有很多垃圾。他們行完一圈，終於找到一個環境可接受的溫泉。不過，妹頭一落水已覺不妥，細心一看發現泉水有大量白色皮屑漂浮。妹頭向阿正驚呼︰「你睇唔睇到好多腳皮啊！啱啱捽完一粒粒白色個啲﹗」攝影師將鏡頭探向泉水中，果然發現大量腳皮浮遊。阿正卻表現淡定，堅持要試過其中一個溫泉才完成任務。妹頭多次催促下，阿正最終決定回房間繼續享受私人溫泉。

（即時娛樂）