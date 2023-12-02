張艾嘉榮升奶奶 兒子王令塵娶超模游天翼 家傳之寶贈新抱 (20:16)

張艾嘉的兒子王令塵（Oscar）與國際超模游天翼（Tianyi）結束7年愛情長跑，今天（2日）在尖沙嘴某酒店舉行婚禮及晚宴。一對新人於下午4時簽字，晚上8時筵開50席，廣邀約600名親友參與晚宴分享喜悅，包括楊其龍、何超瓊、劉嘉玲、麥嘉、曾國祥、黃百鳴、鍾鎮濤夫婦、唐鶴德、 施南生、竇靖童、張清芳、王陽明、吳建豪與母親、李心潔等。

Oscar與身穿白色簡約婚紗的Tianyi在婚禮後會見傳媒，其間三度甜蜜親吻。新郎哥稱心情不緊張︰「非常開心﹗今天有很多朋友來到，見證我和太太的重要日子﹗我很開心，這是一個特別時刻，是人生大事。我們和大家分享喜悅，讓大家感受我們的愛情故事。」Oscar稱婚禮以歡樂為主︰「眼淚和感動是婚禮上常有的事，但我們想賓客快樂、笑和輕鬆，來參加派對一齊玩。斟茶儀式？沒有，Chill一點，沒特別儀式。家人說最重要是我們開心。」

說到兩人的婚紗照十分時尚型格，Oscar說︰「這輯照片很適合我和太太的個性，結合時尚理念。我們在拍攝時很輕鬆。」Tianyi的婚紗設計簡潔，她全身就只配戴了一枚結婚戒指。她說︰「下午時穿的這款比較簡單，晚上會換上另一款婚紗，屆時才配戴珠寶。奶奶送了我一條家傳之寶頸鏈，那是她結婚時，她媽媽送給她的。她現在轉贈給我，我會好好珍惜。」Oscar稱兩人的婚戒是他們喜歡的顏色，沒刻上名字。

Oscar說他們很喜歡小孩子，子女數量愈多愈好，但他們會先過二人世界，先把工作做好才當爸媽。問張艾嘉可有催抱孫，Oscar說︰「媽媽很Chill，她的個性教曉我隨和、開心，不要被傳統思想綑綁。媽媽說人生很漫長，夫妻間要互相遷就和尊重。」他表示和太太婚後只休息兩天就繼續工作，暫時不去蜜月旅行，亦不會再到台灣及內地設宴。

（即時娛樂）