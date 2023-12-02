張艾嘉榮升奶奶開心終於「畢業」︰媽媽的工作交給新抱 (20:49)

張艾嘉的兒子王令塵（Oscar）與國際超模游天翼（Tianyi），今天（2日）在尖沙嘴某酒店舉行婚禮及晚宴。榮升奶奶的張艾嘉十分高興，全程笑不攏嘴。她開心表示︰「我畢業了，媽媽的工作交給新抱。他們拍拖很久，我一早視Tianyi為新抱，現在很開心和平靜，希望他們一直像拍拖一樣快快樂樂。傳授夫妻相處之道？不用，他們見到我與丈夫如何相處，便知道怎樣做。」張艾嘉盛讚Tianyi個性純品、勤力又上進，是個非常好的女孩子，對Oscar很包容。她說︰「Oscar事業心重，有時為工作忽略另一半。他不是刻意的，希望他可以放多些時間陪伴太太。」

張艾嘉未催兒媳早生貴子，隨他們順其自然。她說︰「現在養小孩又貴又辛苦﹗我不會幫忙湊孫，由他們自己照顧，隔代教育未必最健康。」談到她將家傳之寶頸鏈贈送Tianyi，張艾嘉說︰「那是我當年結婚時，媽媽送給我的鑽石頸鏈，我現在將它送給新抱。我的家比較簡單，原沒打算兒子結婚會那麼高調，但近年發生很多不好的事，所以想大家開心一下，把喜悅帶給大家。」她表示婚禮、晚宴一切開支都是Oscar負責，說兒子有能力，毋須她贈送。

她表示很多親友特別從美加、新加坡、馬來西亞及台灣等地來參加婚宴，胞姊一家亦從泰國來港，很開心大家能聚首一堂。談到兒媳婚後是否與她同住，張艾嘉說他們在上海定居。

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（即時娛樂）