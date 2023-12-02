鍾培生拳賽｜被霍哥打敗 周永恆不打不相識盼再合作 (22:43)

鍾培生舉辦《培生擂台：無敵盃》總決賽昨晚在灣仔修頓場館舉行，大會安排10多場不同級別賽事，尾聲由霍哥（霍俊邦）對戰周永恆。一開始兩人出拳次數和力度相若，首回合旗鼓相當；霍哥身形較高略佔優勢，愈戰愈勇，幾次打中周永恆面及腹部，現場大部分觀眾為霍哥吶喊打氣，打到第4回合，完場前周永恆體力不繼步履不穩，拳證為安全起見決定終止賽事，宣布霍哥勝出。

霍哥為比賽減30磅感辛苦，感激教練、母親及周永恆，因將憎恨周永恆的情緒轉化為動力作賽。提起疑因遭網絡欺凌而輕生的前微辣經理人劉靜儀（阿晶），霍哥說：「好多謝阿晶幫過我，應該要報恩。知道好多人狂鬧舊公司，又鬧我一直沒有講句說話。希望以後再提阿晶不是只有仇或報仇，而是做好事，我將今次打拳酬勞（10萬元），以阿晶名義全數捐贈『人人流浪狗澳門義工團』，因我和阿晶都為這機構擔任義工，想大家知道她有做善事，留美好一面，她是天使！大家罵我沒所謂，最緊要放低仇恨。」

賽後霍哥與周永恆受訪，霍哥重申提起阿晶是想更多人知道她有善心，對身邊人好好，不介意被指消費阿晶，他說：「捐出拳酬想讓人知道，自己即使受盡外界圍攻，只要肯堅持，都可以做得到。」他覺得減肥最辛苦，會食雞煲獎勵自己，又讚周永恆有打拳潛質，可能上台太緊張未能發揮。他自爆多年前曾視對方為偶像，後來看留言變成憎恨，打完拳就重新改觀。

周永恆覺得霍哥好人又有善心，盼以後有機會合作。他否認被觀眾狂噓影響表現，承認不在狀態又不夠氣力，最搞笑兒子也期望他輸：「他怕我贏了獎金會掛住玩不理他。現在完成比賽，可以有時間多陪他玩」。

（即時娛樂）