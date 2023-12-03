新聞女王︱李施嬅曬英式主播口音 高海寧出賣馬明 佘詩曼試探何依婷 (15:23)

佘詩曼、馬國明、李施嬅、高海寧、王敏奕、何依婷等主演的台慶劇《新聞女王》明晚（4日）起，背着恩師Man姐（佘詩曼飾）暗地與佐治（馬國明飾）聯手的曉薇（何依婷飾），將接連面對Man姐連環有意無意試探她與佐治關係，其中一次Man姐拿着電話衝入廁所，向曉薇展示一張對曉薇嚴重不利的對話截圖，嚇到曉薇瘋狂喪嘔。另邊廂，一心爭做Prime Time主播的許詩晴Cathy（高海寧飾），繼上周富豪死訊事件揚威後愈戰愈勇，主動向Man姐投誠之餘，更會出賣上司佐治，並企圖令曉薇當眾出醜。曉薇與Cathy的悲慘身世亦將陸續曝光。

大得網民心的張家妍（李施嬅飾）將以英國口音及英語主播語調，就英國首相秘密請辭傳聞向現任內閣大臣秘書求證，一句「Today's big question,is the prime minister stepping down？」，令人錯覺飾演張家妍的李施嬅本身專業就是英語主播。李施嬅曾在《金宵大廈2》說出60年代英國口音的英語對白，她當時曾透露請了專人訓練。據知，李施嬅今次再請教練特訓。她說︰「《金宵2》醫生講嘅英文係60年代英國口音，所以會傳統啲同有皇室少少嘅感覺，但今時今日嘅英國口音已經Casual咗。我英國嘅方言教練識英國、美國、法國口音，佢每次同我上堂都係逐個音幫我執，希望令我真係似喺嗰度長大嘅人。至於點解係英國口音，因為監製同我講張家妍係英國讀書回流返香港，所以佢嘅英文絕對要用英國口音。」

李施嬅稱拍攝前盡力做好功課和背熟所有主播稿︰「主播腔我真係練咗幾百次甚至1000次，由節奏、音樂感、速度到咬字等，總之我一有時間就係咁練，每日一有Break或唔使開工就會攞啲主播稿出嚟練。我要背好晒啲稿我先可以做到戲，先可以專注模仿主播聲音、表情同形態。雖然壓力大，但我覺得係必須做到。」

《新聞女王》幕後團隊名單今日曝光，造型方面有金像獎最佳服裝造型設計得主郭淑敏，攝影及美術指導分別是曾參與電影《色，戒》拍攝工作的林炳華，以及金馬奬最佳美術設計得主馬光榮。馬光榮炮製的SNK主播間，總監製鍾澍佳表示前後花了3個月時間搭建。

（即時娛樂）