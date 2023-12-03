亞洲超星團｜首輪考核成績出爐 奧利近24.8萬票排第1 冼靖峰黃奕斌丁子朗方玉亨入20大 (16:48)

無綫偶像選秀節目《亞洲超星團》昨晚（2日）播出第2集，65位練習生完成初舞台才藝考核，總票數正式出爐，頭5位分別是獲得248805票的奧利、44884票的李權哲、43911票的譚奕天、34505票的張勝希及31924票的林展爍，獲得第1名的奧利比第2名的李權哲領先逾20萬票。幾位香港代表中，冼靖峰獲得26954票排第13位，黃奕斌獲得20570票排第17位，丁子朗獲得20385票排第19位，方玉亨獲得19974票排第20位，張鎬濂獲得14414票排第37位，文佐匡獲得10912票排第41位，區珀豪獲得9368票排第48位，黃星綽獲得9263票排第51位，余宗遙獲得8883票排第54位。

奧利與舒灝、郝瑞然、孫瀟威和阿昕然組成的「HELLO WORLD」跳唱《REBORN》，奧利甫出場已令全場起哄，有練習生更直言「第一已經出現」。奧利站在C位又唱又跳又Rap，表現亮眼。他演出的歌曲《Joker》非常嗆口，獲超星導師之一的C君大讚：「你17歲嗎？我想告訴你，17歲的你，比17歲的我厲害太多了。」總製作人Rain則說：「雖然我聽不懂中文，但是奧利的發音咬字能夠感覺到是挺好的，包括Flow、Groove這些都挺好的。」奧利最終獲一眾評審評定為一等星，在場所有人被奧利在「初印象星動值」獲得的228805票嚇呆。節目召集人曾志偉說：「奧利，你太厲害了吧，22萬？」加上一等星的20000票，奧利的初舞台總票數合計是248805票。

Solo上陣的男子組合NEXT成員李權哲演出親自填詞的《Myself》，他表示幾年沒在大眾面前出現，因此將自己的故事和決心寫入歌詞，讓大家知道他已經變得不一樣。超星導師朱正廷與李權哲同是NEXT成員，朱正廷眼見隊友在自己面前演出，百般滋味在心頭，一時激動落淚。他說︰「看到歌詞後知道權哲心中所想，我不是也一直招黑嗎？怕什麼了真的是，我覺得有什麼說什麼就好了﹗很多人會去惡意地解讀，這是沒有辦法的事情，所以我們就做好我們自己就好了，不要因為任何人的行為或者是言語去改變自己。」李權哲的初舞台總票數是44884票，排名第2。

（即時娛樂）