佘詩曼錄《獎門人》Man姐上身 錢嘉樂取笑扮高層曾勵珍 (17:39)

高海寧、何依婷在《新聞女王》中鬥生鬥死，兩人稱不少觀眾喜歡看她們這對另類CP，陷害對方的情節很「小學雞」，十分搞笑。（林祖傑攝）

佘詩曼、李施嬅、高海寧、何依婷等《新聞女王》演員，昨晚錄影《獎門人聖誕感謝祭》。已超過10年沒上《獎門人》的佘詩曼「Man姐」上身，被錢嘉樂取笑扮無綫高層曾勵珍。錢嘉樂又模仿高海寧在《新聞女王》中拉低外套拉鍊一幕，令高海寧尷尬大笑。總監製鍾澍佳澄清《新聞女王》沒影射無綫新聞部。

佘詩曼談到其劇中的Man姐髮型時說︰「這髮型容易打理，易襯衫，演少女回憶戲分時也沒違和感。多謝大家，我已盡力，畢竟已演戲多年，有點壓力和難度。很多謝導演、攝影師和燈光師的配合救亡，出來的效果OK。沒被人話，我已當過關。」她預告《新聞女王》將有連串宣傳活動，會舉行劇照展，亦會到北京辦慶功宴。對於央視發文力讚，佘詩曼開心表示︰「我代表《新聞女王》所有成員多謝大家支持﹗何時再拍無綫劇？沒那麼快﹗一個好劇本、好角色非一朝一夕的事。

高海寧、何依婷在《新聞女王》中鬥生鬥死，兩人稱不少觀眾喜歡看她們這對另類CP，陷害對方的情節很「小學雞」，十分搞笑。她們預告將有場重頭戲，令角色有很大轉捩點。高海寧稱其角色「Cathy」不算陰險，只是好勝。何依婷被指演發嬲戲時的樣子似土撥鼠，她說︰「土撥鼠幾得意﹗我不會不開心，大家討論劇情是好事。」高海寧早前飛澳洲出席好友王丹妮婚禮，她說︰「我很感動，哭了幾次。我17歲就認識她，18年了﹗當年認識的4個女仔，只剩我未嫁。沒辦法，緣分未到，急不來，再等等。」何依婷聞言稱會為高海寧物色對象。

（即時娛樂）