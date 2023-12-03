解風大阪｜杜如風連環爆金句 唸急口令食盡9地海膽 (18:48)

杜如風（Helen）主持的旅遊節目《解風大阪》明晚（4日）於無綫J2台首播，分享大阪最新最潮食玩買玩意。她繼續以癲喪真性情作賣點，同時講波佬「桂神」黃興桂上身化身金句王，每集都有抵死名句出現。杜如風首集一出場就爆金句「個個都食和牛，唔通個個都想食和牛咩」，介紹日本宮崎牛，90分鐘黑毛和牛壽喜燒放題，盛惠5500日圓（約292港元），入口即化，性價比極高。歎完老闆親手燒的和牛，杜如風滿足地說︰「有得食好嘢就好開心。」

她隨後介紹台灣天團五月天曾入住的Mimaru Apartment Hotel。酒店主打和式風格，職員通曉多國語言，和式榻榻米房間面積可容納5套日式被褥，收費35000日圓（約1860港元）。介紹完「食」和「住」，杜如風推介一間由網上紅到開實體舖的中古名牌店。她一入店就睇中一款158000日圓（約8340港元）的二手名牌袋，同場還有絕版名牌衣服、手袋及名牌皮褸，每件都令杜如風愛不釋手。

本身是海膽控的杜如風準備豪歎9款不同日本產地的海膽時，攝製隊突然加插唸急口令環節，如她未能在限時內完成急口令就會被扣一份海膽。杜如風初試時失敗，一度嬲到想「殺人」，最後在半賣半送下完成任務，招積地說︰「一路開工一路食好嘢，你哋係咪好恨我呢份職業呢﹗」

（即時娛樂）