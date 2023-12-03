Serrini嘆聖誕冇人約 想結識成熟型男士 (19:40)

Serrini（梁嘉茵）連續4年躋身商台「叱咤樂壇我最喜愛的女歌手」5強，她今日出席活動時笑言不明白為何會得到樂迷支持︰「我究竟做了什麼，令大家那麼支持我？我是學院派，說話古怪，又不是笑容滿面。雖然沒得獎信心，我很開心，那麼多年都贏不到，我抱平常心面對。」「我最喜愛的男歌手」5強之一的張敬軒近日落力拉票，Serrini說︰「我看到，但我認為做好自己就是向粉絲拉票。」

她透露早前在香港作曲家及作詞家協會（CASH）的周年晚宴上「搲撈」，希望未來有更多作詞機會，成為一個優秀填詞人。談到早前到台灣3個月，Serrini稱是想透過不同演出從觀眾身上吸取「陽氣」︰「雖然找『陽氣』不一定是要找男人，但我作為女星，不明白為何聖誕節會有空，沒人邀約食飯。」Serrini表示其擇偶條件是成熟、善良、有品味、有感覺。她揚言︰「我要男士，不是要男仔﹗」

同場的吳海昕透露將演出一位男歌手的MV，兩人或有親密鏡頭。她希望來年有更多機會演舞台劇，也想進修演技，如能有白只等演員的二、三成功力已很滿足。吳海昕說︰「我現在連他們一成也沒有，演舞台劇《Laugh Vacation》時拖他們後腿，希望將來大家認識的吳海昕會是個喜劇演員。」

（即時娛樂）