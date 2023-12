next

張艾嘉兒子王令塵與內地超模游天翼結束7年愛情長跑,前天(2日)在尖沙嘴的酒店舉行婚禮及晚宴,不少圈中人出席,並集齊眾多帥哥型男現身婚宴,包括柯震東﹑彭于晏﹑陳柏霖﹑王陽明和吳建豪等,場面星光熠熠。

柯震東昨天(3日)在社交平台貼出婚宴花絮,他自揭變「醉貓」,不勝酒力的他,只出席婚宴1.5小時便醉倒,他還大方分享「貓樣」,十分搞笑,柯震東寫道:「這是我參加過最棒但最短的婚禮!!一個半小時KO自己!Love u forever my bro @mroscarwang(王令塵)﹑Love u too my 大嫂 @t1any1(游天翼),所有人都發彭于晏!不得不蹭一波流量。#理性飲酒」。

