王嘉儀借新專輯自省人生 最難忘受黃偉文麥浚龍啟發 (12:36)

王嘉儀（Sophy）花近2年，她的最新個人大碟《水性揚花》終於面世。在踏入30歲的關口，Sophy從自身出發，經歷思考、自省，創作出12首作品，而受到老闆麥浚龍及填詞人黃偉文啟發，Sophy進一步發掘自己獨特性，為《水性揚花》這張專輯帶來更多驚喜。

一看見碟名《水性揚花》，很多人還以為寫錯字，但其實是Sophy刻意將「楊」字換上「揚」字，Sophy解釋碟名由來及當中創作意念，她說：「好多人覺得水性楊花係貶義，但專輯個名就用《水性揚花》，係想將呢個貶義重新定義，變成有力嘅一件事。」

這次重新定義，源自Sophy正經歷人生重要關口，她說：「一開始做呢隻碟就諗：乜嘢為之女人？因為自己正跨越29到30歲嘅關口，喺呢個問題上做創作，然後發現人係需要某一種柔軟、某一種女人特質，去面對呢個世界，所以呢種柔軟貫穿咗呢隻碟。」

Sophy也自認「水性楊花」，希望借用這個食字，貫穿全碟概念：「我好鍾意涉獵各種類型唔同曲風，我都係水性『楊』花嘅女Artist。呢隻碟由兩年前開始製作，入面有12首歌，分兩Part，第一Part係『水性』，都係迷幻、電子，大家可以好似海浪一樣喺到跟住歌曲䟴，郁下、飄下；第二Part係『揚花』，希望大家可以喺呢個混沌裏面，透過歌曲搵到力量，揚起自己浪花，繼續前行，最後就回歸自己內在嘅呢喃。」

回想過去Sophy坦言有血有淚，她說：「今次好多音樂人都係自己親自去邀請，由零開始，成件事都好多血汗，滴在我嘅歌裏面，希望大家喜歡，同埋搵到一啲療癒感覺或者力量。」

整個企劃中，若要數最難忘的，必定是得到黃偉文的啟發，做出了《我們的鬼魂》一曲，Sophy道：「《我們的鬼魂》好大程度係受到黃偉文歌詞啟發，佢用咗我Demo入面一啲聲音特質，覺得當中一啲ad lib聲音樂好似鬼但又好王嘉儀，所以就賜咗一個鬼故事畀我，亦因為咁我先發現自己把聲可以咁飄，咁似鬼魂嘅聲音。」

老闆Juno的一句話，也讓Sophy面對真正的自己，令歌曲成品更見「入肉」，Sophy說：「Juno喺我揀Demo嘅時候，有聆聽到我唔同曲風，佢有問到我有邊啲歌係比較內心嘅你，佢呢個問題某程度上Click中咗我某部分最寶貴嘅自己。」

（即時娛樂）