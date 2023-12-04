巾幗梟雄之懸崖｜黎耀祥萬歲請飲嘢 胡定欣「頂天立地」忙到瘦 (13:45)

由黎耀祥（祥哥）、胡定欣、蕭正楠、羅天宇、陳曉華、李成昌、韓馬利、杜燕歌、謝雪心等合演的《巾幗梟雄之懸崖》，於橫店馬不停蹄拍攝，助理總經理（戲劇製作）曾勵珍（珍姐）和製作部總監（戲劇製作）徐正康，日前前往探班，為台前幕後打氣，珍姐還自掏腰包請食飯， 祥哥亦萬歲請大家 「飲嘢」，氣氛愉快。

講到珍姐和徐生探班，祥哥受訪時說：「今次冇乜時間帶佢哋去玩，係最後一晚珍姐請大家食飯，佢睇咗片之後都好滿意，覺得成個製作都好唔同，既有TVB嘅特色，又有內地製作上嘅配合，好有大片感覺！」祥哥透露拍攝行程緊密，差不多日日要開工：「冇乜時間叉電，有段時間係A、B組咁拍，拍完A組就過B組，有時早咗少少收工就出去食飯。」提到與胡定欣第8度合作，祥哥說：「佢都算係我喺TVB合作最多嘅女演員，今次合作好有默契，大家會一齊食個飯，工作上有啲咩都會交流。」

至於拍攝難忘事，祥哥說：「今次同好多內地工作人員合作，畀到我好新嘅衝擊，呢度地方比較大，個景豐富啲，戲劇效果加強咗，同埋監製（方駿釗）對我哋好好，佢專登安排啲飯盒係少啲油、鹽、糖，通常都係三菜一肉比較清淡啲，大家都食得好習慣。」在橫店工作雖然忙碌，但祥哥一有空都會慰勞自己，日前他在社交平台介紹橫店港式茶餐廳，更成枱都是香港地道美食。

胡定欣受訪時表示日日都要開工，她說：「呢套劇通告好多好密，好少機會出去食飯，珍姐同徐生嚟咗大家可以早啲收工，大家食個飯放鬆下，如果唔係真係冇乜機會。」

胡定欣坦言開工頭1個月特別忙：「我嘅銀行主景要連開10幾日，之後亦都有唔同嘅景連開幾日，第一個月真係好辛苦，冇乜點休息，內地有說法叫頂天立地，即係頭場去到尾場都係你！」身材弗爆的定欣熱愛做運動，今次帶備運動裝都得物無所用，她說：「自己帶嚟嘅運動衫冇郁過，反而一有時間盡量瞓番多啲叉電。」

胡定欣指今次角色對體力、精神消耗比較大，拍攝期間消瘦不少，她說：「今次唔使做運動都消瘦咗，啲衫褲都鬆咗，係真係開住工瘦！我本身都少食澱粉質，但拍呢套劇消耗比較大，所以都一定要食飯，但係消耗實在太大，食完飯之後，拍完一兩場就已經開始肚餓！

今次再與視帝祥哥合作，她說：「同祥哥合作咗好多次，對上一次係《公公出宮》，都隔咗一段時間，每次同佢合作都係學習機會，好似再上堂咁。今次角色同以往好唔同，要應付好多大場面同長對白，祥哥係一個好好嘅Model，畀我去好好學習。」

（即時娛樂）