叠影狙擊｜盧慧敏戰鬥格鬧市駁火 疑患「跑步困難症」 (13:53)

長腿美女盧慧敏（Amy）在電視劇《叠影狙擊》，搖身一變女殺手，這是她人生第一次演武打場面，拿起手槍在街頭駁火，還狂跑幾條街追殺目標，40吋長腿飛踢動作，非常有型，不過Amy自爆首日開工才發現疑似患上「跑步困難症」，跑姿古怪，更自嘲似蟹又像馬，為了跑得靚和穿高跟鞋跑步，急請武術師傅上課「惡補」！

她說：「第一日埋位拍動作場面，亦係我人生第一次動作場面和揸槍，好興奮，可以試新嘢！我角色係女殺手，由表情、姿態，同埋處事方式都好有型、狠和果斷。我慶幸今日未有太多動作場面，淺嚐一下，最開心發現自己好多缺點。首先我有『跑步困難症』，唔可以跑得好有型，可能由細到大，我只會喺危急關頭先至會跑，當然唔會理儀態和儀容，所以今日就發現自己跑起嚟，跑姿好似一個蟹和馬溝埋嘅生物，真係要好好改善。」

不過她最大挑戰是穿高跟鞋跑步，她說：「我做Model或平時工作，經常著高跟鞋行和企，雖然唔可以話係乜嘢『強項』，但至少習慣晒，一定無問題。不過今次拍戲要『跑』，就係一大學問。需要平時唔用嘅肌肉幫手，先至可以好穩陣和做出有型跑姿，我要搵武術師傅再研究和上堂學習。」

戲中Amy與黃宗澤有不少對手戲，她感謝對方的耐性：「多謝黃宗澤同導演，佢哋對我好好、好有耐性。我無乜拍戲和武打經驗，但因為時間緊逼，未必每次都一齊睇playback（回看），好依賴大家嘅信任。」Amy感謝他們指出她的缺點，讓她對症下藥，好好改善，她說：「佢哋好仔細咁同我講解，我做得唔夠鮮明，鏡頭前講求好高嘅清𥇦度，動作要好利落。少少似音樂，每一個動作都好似打一下拍子，要好清楚，呢啲全部都係佢哋經驗分享。」

（即時娛樂）