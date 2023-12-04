一念關山｜劉詩詩暌違6年再拍古裝劇 向劉宇寧霸氣借種 (14:29)

「如意」的女漢子個性也為觀眾帶來不少歡樂，劇中她不時向文武雙全的寧遠舟借種。（大會提供）

由劉詩詩、劉宇寧主演的全新古裝劇《一念關山》，已於「黃Viu煲劇平台」上架，香港觀眾可緊貼進度。

該劇講述安國朱衣衛前左使任如意（劉詩詩飾），在機緣巧合下成為梧國迎帝使小分隊成員，她和梧國六道堂堂主寧遠舟（劉宇寧飾）、風流浪子於十三（方逸倫飾）、公主楊盈（何藍逗飾）、聰敏少年元祿（陳宥維飾）等人一路披荊斬棘、並肩作戰，最後天下太平、草木長青的傳奇冒險故事。

劉詩詩自2011年主演人氣神劇《步步驚心》後爆紅，從此穩守「古裝女神」寶座；繼2017年《醉玲瓏》後，劉詩詩暌違6年再有古裝新作登場，劇集首播後更創下內地OTT平台「2023年開播首日熱度最高紀錄」。

早前劇組率先披露《一念關山》的幕後花絮，只見劉詩詩時而舞劍、時而起舞，讓網民讚她是「古裝天選之人」！談到「任如意」，劉詩詩坦言角色一改以往甜美：「她既是一匹孤狼、也是一把劍，她所受到的教育、身份和背景使她的個性有些孤冷鋒利，因此她在形體動作上會硬挺一些，以往的古裝站直就好，如意的話要隨時收緊（肌肉）核心！」

「如意」的女漢子個性也為觀眾帶來不少歡樂，劇中她不時向文武雙全的寧遠舟（劉宇寧飾）借種：「我只是要和你生孩子，誰要和你有感情牽絆？」女撩男的霸氣設定令人哭笑不得，也讓不少網民舉手自薦「如意你找我吧」、「我可以以跟你生孩子啊」，意外掀起熱話。

（即時娛樂）