關楚耀升呢做人夫 盼湊成「好」字 收藏古董表傳承畀仔女 (17:25)

最近忙於新劇《法證先鋒VI》拍攝的蔡潔透露，劇中她與關楚耀有很多對手戲，延續在《法證V》的瘋狂感情線。（鍾一虹攝）

關楚耀和蔡潔今天（4日）到中環出席手表展覽，升呢人夫的關楚耀表示上月中跟拍拖6年的網紅女友Joann拉埋天窗後，兩公婆每日起牀想到已簽字結婚，感覺夢幻，他說：「多謝各界送給我們的祝福，結婚半個月慢慢開始習慣，雖然我們拍拖時已經一齊住，朋友們亦指婚前後生活一樣，但覺得生活更加圓滿，有動力、有衝勁。」

關楚耀心急生小孩，因為妹妹的兒子現在近7個月大，非常得意可愛，每次去探外甥仔都感染到很大喜悅，但發現湊小孩需要很大體力，會重踏健身室操練麒麟臂，他說：「外甥2、3個月大來我家玩，我們趕不及幫他換尿片，他送了童子尿在我牀上，爸媽都說童子尿帶旺人，是一個好得意經歷。」

他表示近10年學欣賞古董表，認識了很多朋友，之後變成生意合作伙伴，婚後打算揀古董表留給將來子女，他說：「我結婚時都收到爸爸送手表祝賀，這隻表將來都傳承給下一代。（準備生幾個小孩？）理想生一仔一女，似我和妹妹這樣，生幾多個沒所謂，最緊要開心。」

蔡潔年過30歲才對手表產生興趣，現已收藏幾隻愛好品，最貴一隻表價值6位數字。問到有沒有收過異性送表？她說：「爸爸有送過，我覺得不適宜收其他人太貴重禮物。」最近忙於新劇《法證先鋒VI》拍攝的蔡潔，透露劇中與關楚耀有很多對手戲，延續在《法證V》的瘋狂感情線，她說：「阿關角色比上集更恐怖，所以我要用力去演，每次拍完都很累。」

（即時娛樂）