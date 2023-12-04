「獎老」阿七疑婚後受屈發文放負 密碼鎖被改無家可歸 被嘲蠢及麻煩 (15:54)

《開心無敵獎門人》「獎老」吳嘉儀（阿七），今年8月與圈外男友Leo（豬仔）結婚，不時在社交平台放閃，然而2人結婚差不多4個月，阿七近日在Ig限時動態由放閃變放負，她在Ig限動的留言惹外界揣測：「I m not OK，but I can survive.」，引起外界揣測。

她連番寫道：「#話我擺3枝送比家人嘅護膚品喺車後座會整花佢tesla座位d（啲）皮（已提出搵到任何𠝹花痕跡，我願意照價賠償） #每日被話蠢話麻煩話污糟100次 #唔係未試過被改密碼鎖無家可歸 #又唔係未經歷過比人成衣櫃衫掟出大門 #要求認真反省其當欺凌作玩笑的性格問題」。

疑似受委屈的阿七接着又寫道：「唔好講幸福喇，連抖（唞）啖氣都有困難 你要斤斤計較係你品德問題，唔好逼人順從你果（嗰）套。我洗（使）自己賺嘅錢對自己的家人、朋友好有咩問題？最好我養埋你供埋樓但寫你名 個個星期叫我諗去邊，入場費、parking又唔想畀，我比ok呀，叫你揸機影張相就黑面hea撳，其實撳幾個制又唔駛（使）錢嘅，駛（使）唔駛（使）咁嘅態度先 ? 最嬲係：日日都對住啦，駛（使）咩維繫感情呀？（態度輕佻）」阿七的放負文雖沒有開名，不過觀乎兩個限時動態，內文中提到「日日都對住啦，駛咩維繫感情呀？」，令嫌疑落在她的老公Leo身上。

到了今午（4日）近3點40分，阿七又在Ig限時動態發文：「昨晚又發生太多事，不能夠詳講。明明講好咗，今日各自忙，佢外出工作﹑我喺屋企落樓攞個外賣，原本食完就整妝外出剪頭髮，上樓發現匙卡開唔到門﹑pw（密碼）改咗。而家我只能著住套睡衣﹑揸住個外賣等佢高抬貴手，番嚟開門比我換衫執嘢。#謝謝關心 #唔記錄低證據相信冇人會相信咁戲劇化嘅事」。

（即時娛樂）

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