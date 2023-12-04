奧斯卡電影博物館晚宴｜里安納度與舊愛卡美拉同場 (18:44)

布魯克林與太太妮歌拉佩斯盛裝現身，前者的舊女友嘉兒莫蕊玆（左圖）亦有到場。（法新社/路透社）

第3屆奧斯卡電影博物館晚宴昨晚舉行，今年獲表揚的包括金像影后梅麗史翠普（Meryl Streep）、名嘴奧花雲費（Oprah Winfrey）、《黑豹》男星米高佐敦（Michael B. Jordan），以及《迷失東京》女導演蘇菲亞哥普拉（Sofia Coppola），星光熠熠陣容媲美奧斯卡頒獎禮。不少新歡舊愛巧合同場，譬如《花月殺手》里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）去年與拍拖5年的模特兒兼《黛西與樂隊》女星卡美拉摩朗（Camila Morrone）分手，昨晚便在奧斯卡電影博物館晚宴碰頭。另外，男歌手Justin Bieber的太太Hailey與Bieber的前度女友兼《破案三人行》女星莎蓮娜高美斯（Selena Gomez）亦同場；還有碧咸（David Beckham）長子布魯克林和太太兼《變形金剛：殲滅世紀》女星妮歌拉佩斯（Nicola Peltz）拍拖現身，布魯克林舊女友兼《勁揪俠》女星嘉兒莫蕊玆（Chloe Moretz），不約而同出席晚宴。

（即時娛樂）