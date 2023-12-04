《造星V》海外參賽者闖香港樂壇追夢 Ritchie伙Chit合唱 粉絲自資應援 (18:53)

Chit和Ritchie出首支合唱單曲《雞蛋仔格仔餅》，以地道小食記錄他們對香港的回憶。（大會提供）

來自馬來西亞的《全民造星V》海外參賽者Ritchie（梁瑋城）正式進軍香港樂壇，他伙拍同為海外參賽者、來自美國的Chit Wong（黃哲），推出首支合唱單曲《雞蛋仔格仔餅》，以地道小食記錄他們對香港的回憶。

前日（2日）Ritchie與Chit現身尖沙咀重慶大廈附近，見證首個MV戶外播放宣傳，吸引大批「工友」（Ritchie Fans）和「哲學家」（Chit Fans）到場支持，兩人更於街頭busking，獻唱多首粵、國語及英文歌，盡顯唱功。

Ritchie於《造星V》勤力用心的「做工佬」形象，吸納大批香港樂迷，雖然最終於20強止步，但他未有停止追夢，繼續邊唱邊做工，貫徹他於《造星V》的「serious」態度！新歌是Ritchie與Chit於賽後創作，早前更於彩虹邨及旺角街頭拍攝MV，以香港地道文化融入歌曲。

工友們為支持Ritchie，特意於重慶大廈外牆巨型LED wall自資應援，連續14日播放《雞蛋仔格仔餅》的MV，實行為「做工佬」造勢，不同時段會更出現兩段不同隱藏版本的影片！Ritchie感謝樂迷的喜愛與支持：「好開心同感動佢哋送咁大份禮，雖然MV喺11月30日已經喺YouTube首播，但係喺街度播嘅感覺更加震撼，所以今日特別親自嚟見證人生第一次喺戶外大熒幕出現。」

Ritchie與Chit見證MV播放，兩人大呼「好開心」。每當MV於大屏幕出現，Ritchie與Chit忍不住與「工友」及「哲學家」拍照留念，又特別製作「雞蛋仔格仔餅」造型匙扣贈樂迷，他們說：「參加《造星V》嗰陣，我哋日日都經過一間賣雞蛋仔同格仔餅鋪頭，但係我哋為咗喼弗，唔敢成日食，不過呢個係我哋對香港第一個好深刻印象食物。完咗節目後，我哋好快就夾埋寫歌，有次企喺嗰間鋪出面，見到『格仔餅一個十五蚊』就擺落歌詞入面，我哋想寫啲好生活化嘅嘢落去。」

Ritchie與Chit回想製作歌曲過程，笑指創作是最簡單的部分，反而派歌到不同社交平台比想像中不同，Chit說：「原來要寫自我介紹，又要擺啲靚仔相，雖然唔係好難，但係我哋事前完全無諗過要準備呢啲。」

Ritchie表示是很特別的體驗，尤其自己在馬來西亞做工，現在要以歌手身分介紹自己，仍然在適應中。他們感謝韋羅莎隔空打氣，Ritchie說：「我哋都未send首歌畀佢，佢已經上網聽咗，好多謝佢咁支持我哋。之後都想Send首歌畀Jay Fung（馮允謙），最好係可以同佢一齊寫首廣東歌啦，參加《造星》嗰陣同佢都好friend，希望有機會同佢合作就好。」

（即時娛樂）