Mo爸首度公開兒子接受治療照片 So Ching獲讚「不可多得女仔」 (19:39)

Mo爸直言當晚兒子因隨音樂帶動，而把頭微微伸前，否則大屏幕會擊中阿Mo頭部而當場死亡。（《健康嗎》影片截圖）

李盛林牧師首度公開兒子阿Mo接受治療時的照片（右上圖），而蘇芷晴獲讚是不可多得的女生。（Ig圖片/《健康嗎》影片截圖）

男團MIRROR去年7月在紅館舉行演唱會，在第4場發生嚴重事故，巨型屏幕突墜落，擊傷舞蹈員李啟言（阿Mo），事故發生後，阿Mo父親﹑牧師李盛林為釋外界疑慮，每周都會發出代禱信，至今已發了71則代禱信，交代兒子康復狀况。

在最新一則代禱信中，阿Mo整條頸椎骨以立體打印1:1狀態呈現，看到所有受創頸骨都已接合固定，可以對頸椎神經形成保護環境，惟頸椎神經水腫和疤痕，仍未完全消減。Mo爸近日接受網上頻道「健康嗎」訪問，細訴這16個月來衣不解帶照顧兒子的點滴，以及與家人如何走出逆境。

Mo爸憶起事故發生當天猶有餘悸：「如果重看嗰段影片，喺音樂帶動下，佢個頭要微微向前，就喺個頭微微向前嗰一下，個屏幕就跌落嚟，就擊中頸部，如果佢唔係微微向前，呢個咁重﹑幾百公斤嘅屏幕係直插佢頭部，當場會爆，對佢嚟講，死都唔知咩嘢事，對我哋嚟講，當然更加傷心，面對自己個仔處境，好無助，我點樣幫佢？又幫唔到。」他又說到：「如果擊中嘅係其餘23位dancer其中一個，或者嗰十二個（指MIRROR）呢？佢哋會點面對呢？」為了鼓勵及支持阿Mo，Mo爸和阿Mo哥哥剷光頭，令阿Mo感動。

Mo爸續說：「每一晚佢都唔能夠好似常人咁樣，由夜晚一路瞓到早上，佢通常大概11點瞓，然後3點半幫佢轉身，轉身後再拉筋，3點半一直維持到4點半，先可以再瞓，到6點半又再起牀，處理個人衛生﹑換衫﹑跟住食早餐，如果時間同天氣許可，佢會喺戶外曬太陽，跟住（早上）10點開始治療，就算佢幾攰，一開始治療，佢就即刻精神去面對，你見佢唔係敷衍了事，你見到佢好主動地，留心自己每一個動作，有一部踏步機放喺鏡前面，睇番佢自己踏步情况同姿勢，見到有啲線位或擺位唔係太正確時，佢會同治療師講。到今日（11月19日）為止，佢行咗146次，平均每次步行20至25分鐘，每次大約走470至480步，非常好﹑非常感動，喺呢16﹑17個月過程上，我哋見到好多醫學統計，覺得冇可能出現嘅事，竟然喺阿Mo身上出現。」

香港中文大學醫院黃鍾鈞運動醫學及康復中心的劉敏昌教授受訪時表示，阿Mo自從1月12日來到時，阿Mo每天都接受治療，無論黑雨或八號風球﹑十號風球也風雨不改，很想接受治療，劉教授說：阿Mo屬脊髓受傷，C4第4節頸椎骨受傷，正如電線中斷，點樣導電？」

劉教授表示使用了逾10種康復儀器，包括TMS儀器（腦磁激治療法），即利用磁場激活大腦負責控制手腳活動地方，從而經過脊髓直至手腳，令神經線系統活化；同時亦有用四肢磁激療法，讓阿Mo手腳肌肉和神經線保持活動狀態。

此外，還有外骨骼機械步行訓練，劉教授說：「呢個作用係訓練佢心肺功能，我記得阿Mo第一次行嘅時候，佢戴住口罩行唔到，因為氣促，但𠵱家行咗咁耐，佢心肺功能已經好咗好多，亦都行到唔肯停。」劉教授更指「奇蹟係佢二頭肌有反應。」

同時阿Mo經過特別治療，例如磁波和訓練， 阿Mo現在不需要尿喉，以及奇蹟地排出10粒膀胱石，而不需動手術；劉教授又指阿Mo現時可以自行吞嚥，很多併發症都沒出現，說話清楚兼正常和清晰

劉教授用戰士來形容阿Mo的意志，他說：「佢好鍾意NBA，最鍾意球隊係勇士（Warrior），好堅毅﹑堅持，有要求同自律，阿Mo已經係我哋好朋友，佢好多時都鼓勵我哋，佢咁積極，冇理由我哋唔積極，阿Mo嘅堅持，背後都要家人支持，牧師係真漢子，肩負成個家庭....特別係So Ching（蘇芷晴）呢個不可多得嘅女仔，我睇到佢好關愛阿Mo，真係對佢無微不至，阿Mo喺10月生日，我哋都安排派對，簡單切蛋糕，我睇到So Ching對住佢含情脈脈，阿Mo都好Sweet咁兩眼相投，背後有好多意義。」

而最令Mo爸感動的，是阿Mo的所有中學老師，都給阿Mo的鼓勵說話，阿Mo每一個都仔細看，Mo爸續說：「喺呢件事我冇諗過世界各地嘅人，甚至傳媒都一直關注及關心阿Mo，佢全部都心領及點頭微笑，佢係刻意將送畀佢小禮物，放喺佢面前，每份禮物都向住佢。」

Mo爸在訪問中也慨嘆：「有時諗作為正常人，突然16﹑17個月唔郁得，我都覺得好困難，有時從旁睇住佢（阿Mo）治療，我都好心悒，有時仲有啲眼淚，我從阿Mo身上可以睇到，佢經歷咗神好多恩典。」

作為父母，Mo爸希望能夠看到阿Mo重新走動：「有啲人話，牧師你個仔搞成咁，你仲要感謝你相信嘅神？我話係呀，我要感謝佢（神），因為唔係神嘅錯導致佢咁樣，係因為人為嘅錯誤，而導致佢有咁大創傷，佢哋要承認呢種錯誤，而唔係罰咗就算，要認真檢視安全性，如果受傷係佢哋家人或當事人，佢哋會唔會係一種僥倖心態，當佢哋設身處地，先能睇清楚應該點做。」

（即時娛樂）