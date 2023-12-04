馬國明親證「鐵馬家族」友情未變 拋金句回應鄭嘉穎「嘥時間」言論 (19:47)

準新郎馬國明（馬明）今日（4日）出席台慶劇《新聞女王》宣傳活動，馬明表示婚期臨近，心情既興奮又緊張，發現很多瑣碎事情要處理，但也會盡量抽空出席劇集宣傳，但繼續不透露婚期：「稍後我會消失8至10日，到劇集大結局一定現身支持，（到時換身分出現？）可以這樣說。」

身為「鐵馬」家族大哥的鄭嘉穎，被指多次缺席聚會，更預告未必能參與馬明婚禮，又指參加聚會是浪費時間，若來2人不和揣測，馬明說：「他有3個小朋友，而我們的婚禮在外地搞，走幾日對他好困難，他到不到都沒事，完全體諒，還有我們婚禮不是請很多人，大概60位。」馬明指嘉穎出活動受訪前，已通知不能參加其婚禮，被問有沒有失望？他說：「熟朋友才不會失望，大家都要取捨的，他有小朋友要湊，如果你問我，我都是屋企人行先，這個合情合理。」

馬明直言嘉穎自生小孩之後，已很少出席「鐵馬」聚會，但大家都明白，又指自己婚後生小孩，也會減少出席聚會，他說：「其實林子善生女後都少聚，我不明為什麼沒有傳他跟我們不和？大家結婚後很少齊人，這個是事實，我覺得合理。（多久沒見嘉穎？）沒有計，但最近幾次食飯他沒有來，但我們沒所謂，其實熟朋友才會這樣，得閒就來，未得閒就不來，我們好隨緣。（人不到禮到？）太深入不講，錢銀不要講，（講心不講金？）做多年兄弟當然講心。」

馬明希望大家不要誤會嘉穎的說話，認為大家可能不了解對方，才產生誤解：「我們跟他熟就明白他的意思，不熟他就會覺得他好寸，熟人就知他是個大細路，我都看過他講一句『嘥時間』，有人覺得好負面，但真正朋友就覺得，你現在沒時間嘥不緊要，有時間你來找我，我有時都好衰，去元朗、屯門拍戲有空檔，才找那邊朋友飲茶食飯，好似找人攝時間，但好朋友就這樣，能來不來、不能來就算。」

2人不和事件更牽連佘詩曼（阿佘），有指嘉穎不滿馬明跟其緋聞舊愛合作，馬明笑言不會：「我5、6年前也跟阿佘合作過，如果嘉穎不滿，應該10年、8年前已不滿，就當出多點新聞，沒所謂。」嘉穎有沒有向他傳授生仔經？馬明笑說：「這個不用教，我都順其自然，有就有，無就無。」

（即時娛樂）