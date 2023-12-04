捲入馬國明鄭嘉穎不和風波 佘詩曼驚訝：佢哋唔係好Friend咩？ (20:02)

馬國明﹑佘詩曼（阿佘）﹑何依婷﹑高海寧和何廣沛等，今天（4日）出席台慶劇《新聞女王》宣傳活動。阿佘對於無辜捲入馬國明和緋聞舊愛鄭嘉穎不和傳聞，表現得有點驚訝：「吓﹗他們不是好Friend嗎？我覺得不是事實，好好笑，為什麼會扯到這樣！」她知道拍擋馬明快將結婚，都替對方高興：「恭喜他。」

她又重提拍攝該劇太投入忘我，於一場賊王槍戰場面中，撞到手腳受傷：「我要演繹手提攝錄機半蹲半跪捕捉緊張鏡頭，由於重覆動作拍攝多次，拍到沒力，啪一聲就扭傷膝頭好痛，看醫生發現傷到韌帶，但看了2次跌打仍未好，相信要跟進治療。」

阿佘聽到劇集收視好感到開心，問到會否向觀眾派福利答謝支持？她笑說：「我都想收到福利，叫監製開拍續集，（再回巢主演？）劇本正，個個都搶住拍啦！」提到她被視為今年無綫頒獎禮視后大熱之選，阿佘說：「多謝大家支持，隨緣啦！」

準人妻何依婷日前參加好友蔡嘉欣婚禮順道取經，發現時間管理、細節安排好重要，令她要反省，希望做得更好。談到蔡嘉欣婚禮很多感動場面，何依婷自爆整天要忍住眼淚，但在晚宴回放接新娘片段，自己終於感動淚崩，笑說：「到我自己婚禮一定要忍住不喊，怕喊花溶妝就不靚了。」她也將婚期保持神秘，只透露婚後趕及回港倒數：「我只向劇組請幾日假，都想留多在香港，這部劇播映後反應熱烈，工作增多了。」

（即時娛樂）