叠影狙擊｜跟周秀娜拍親熱戲 客廳咀到上牀 黃浩然冇同老婆備案 (14:05)

黃浩然和周秀娜拍親熱戲，由客廳咀到上牀，2人一Take過拍完。（大會提供）

無綫台慶劇《叠影狙擊》今個星期播映結局周。昨晚（4日）播出一集，富商涂文諾（黃浩然飾）及假扮孖生妹妹梁曦（周秀娜飾）的魏曉晨（周秀娜分飾），與死敵楊俊雄（郭政鴻飾）對峙，俊雄爆出梁曦竟是金夫人，並揭發曉晨是新加坡警察臥底兼假扮梁曦的真相。

文諾雖然震驚，但愛着曉晨的他最終開槍射死俊雄，曉晨向文諾稱現時只向錢看，但文諾要她對付袁晟杰（黃宗澤飾）以表心跡；另一身分是金先生的楊俊傑（關禮傑飾），其手下龍少（陳少邦飾）被曉晨與文諾嚴刑拷問，龍少踢爆梁曦之前偷走楊俊傑的洗黑錢罪證，雙方反目成仇。

昨晚又是周秀娜Solo時間，繼早前與Bosco牀戲，今次則與浩然發生親密關係。娜姐主動帶酒到訪浩然豪宅，2人半醉下由客廳開始咀嘴，再到大牀激吻一夜纏綿。娜姐受訪時被問及拍親熱戲前的準備工夫，她感謝老友Bosco：「我喺佢身上學咗一招，用雙飛人藥水消毒口腔，同埋拍呢幕戲之前放咗飯，唔可以食太濃味嘅嘢！」問到今次對手浩然與Bosco的分別，娜姐說：「我同Bosco拍嗰場戲，天氣仲係好凍要搓熱雙手，同浩然完咗嗰場牀上戲，我就係煞科，所以未拍前特別興奮，心情有好大分別！」

娜姐在《叠影》一人分飾兩角，多文戲又多動作戲，她戲言與任何男拍檔演親熱戲也感開心：「我拍牀上戲就代表可以瞓喺牀唔使跑，乘機偷懶！」提到除了先後與Bosco、浩然拍親熱戲，娜姐又與方力申、郭政鴻、關禮傑及李忠希有感情瓜葛，似享盡艷福，娜姐卻苦笑無福消受：「佢哋咁多人對我一個，呢啲邊係艷福？呢種艷福我唔識享受！」

另邊廂，被內地網民取笑有「戀愛腦」的黃浩然受訪時笑指，與娜姐同牀也心情興奮：「當晚我同佢都係煞科，心情特別興奮，但都有啲唔捨得，不過嗰日場戲凌晨3、4點先開始，所以有啲眼瞓！」

他又大爆拍攝當日天氣仍然寒冷，導演嗌Cut後要轉機位再拍攝期間，自己與娜姐也長留『被竇』拒落牀：「我哋各自各瞓，再Roll機就再拍，咀到已經麻木晒！」浩然又稱2人的牀戲一take過完成：「雖然冇NG，畫面睇落又好浪漫，但導演喺側邊不斷指揮我哋點惜同點擺手嘅位，一啲都唔浪漫。」浩然笑言拍攝親熱戲，也不用向太太備案：「呢啲係工作嘅一部分，播出後佢應該睇到都冇嘢！」

（即時娛樂）