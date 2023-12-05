新聞女王｜倪嘉雯讚佘詩曼暖心3件事 曉薇隨時變恐怖情人？ (14:20)

Carmen在2020年加入無綫後，因演出《愛‧回家之開心速遞》備受注目，客串次數超過30次的她，多番飾演女記者或網台主持等。（大會提供）

無綫台慶劇《新聞女王》昨晚（4日）播出一集，共有2個個案同時發生，包括「元旦綠眼BB」風波，以及有匿名信舉報主播G涉及性騷擾女同事，矛頭直指佐治（馬國明飾）。之前遭佐治重創的Man姐（佘詩曼飾）乘機玩針對，以副總監身分要求介入就性騷擾指控展開調查，並召見了SNK News全體女同事。

昨晚調查一幕雖然時間很短，每位受查女士只有1、2句對白，但卻集合了8大美女、包括阿佘、李施嬅、高海寧、何依婷、王嘉慧及鄧美欣6位前港姐；及鄺潔楹與倪嘉雯兩大小花。出名「人細聲大」的鄺潔楹（Judy），這次收起音波功飾演「靜音」梳化部女同事Debbie，性格略帶神經質。

在SNK News中另一「艷壓群芳」的是有「仙氣小花」之稱的倪嘉雯（Carmen）。Carmen 2020年加入無綫後，演出《愛‧回家之開心速遞》備受注目，客串次數超過30次的她，多番飾演女記者或網台主持等，如今Carmen在《新聞女王》中飾演記者Amber，與之前成名有了呼應。

Carmen表示能在台慶劇中有很高的參與度感興奮，並預告之後集數更有發揮 ：「可以喺台慶劇參與度咁高，真係好感恩同好多謝佳導（鍾澍佳）。呢套劇我身邊好多親友都有追，佢哋見到我會Cap圖畀我話見到我。」談到做回記者「老本行」，Carmen笑言很奇妙：「有網民笑言我由記者妹升咗做女主播。」談到與阿佘合作，Carmen坦言「發夢都冇諗過」：「可以同佢阿佘同框拍劇、做佢下屬，仲要成日朝夕相對，真係太開心，我每次開工都心心眼望住佢。」

她還大讚阿佘3件窩心事：「佢對我哋所有人都好好，嗰時日日都拍Office戲，好似真係返工咁，阿佘會準備Supplement同湯水畀我哋，又會同我哋Share用開嘅美容機，叫我哋輪住用。好記得我拍緊時喉嚨發炎，生咗粒好大嘅痱滋，吞口水都痛，阿佘見到我食藥，就問我係咪喉嚨痛，當佢見到我生咗好大粒痱滋後，佢就話第二日拎痱滋藥畀我。第二日佢係冇通告嘅，點知佢竟然託人帶畀我，再留言教我點樣用同搽，真係好感動。」

另邊廂，昨晚一集多次向曉薇（何依婷飾）進行試探的Man姐，將當住曉薇面篤爆她與佐治有地下情，更怒極霸氣質問曉薇：「我都想聽下你可以點兜。」更指若曉薇願意向佐治調轉槍頭，或許還有一絲生機，面對盛怒Man姐，到底原本已對佐治懷恨在心的曉薇，會否變身恐怖情人呢？據知為了贏得Man姐寬恕，曉薇本周將來個「戲劇式跪地求饒」。

（即時娛樂）