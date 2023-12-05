MIRROR響應全民做義工 鼓勵年輕人積極參與 (16:34)

聯合國訂定每年今天（12月5日）為「國際義工日」（IVD），旨在推動義務工作發展，並嘉許義工的貢獻。

男團MIRROR的12位成員雖忙綵排明年1月演唱會，仍不忘支持義工推廣，多條宣傳短片及海報已於12月1日起，在各大社交平台、報章、巴士車身、巴士車內電視、以及港島和九龍鬧市巴士站燈箱推出，鼓勵市民特別是青年人參與義工服務，貢獻社會。

另外，姜濤﹑呂爵安﹑陳卓賢和盧瀚霆繼續擔任某護膚品牌香港代言人，他們雖忙為演唱會秘密練兵，但已準備好聖誕禮物包括限定旅行證件套、行李牌套裝連相卡送給粉絲。

（即時娛樂）