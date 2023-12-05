開卷｜Patrick Sir現身校園成「萬人迷」 J2ers赴台灣交流讀書心得 (16:55)

Patrick Sir日前走進校園介紹好書，深受同學仔歡迎；另外，他偕幾名J2ers出發到台灣拍攝節目。（大會提供）

J2節目《開卷》由林溥來（Patrick Sir）帶領一班J2ers何泳芍（Honey）、伍韻婷（Juliana）及布樂文（JB）主持。

Patrick Sir和Honey衝出錄影室，身體力行走進校園介紹好書。上星期五（1日）他們來到大坑一間中學舉行講座，吸引半百同學出席。2人原定放學時才亮相，特意提早半小時到場給學生們驚喜。

當老師宣布2位嘉賓已到場，Patrick Sir透過廣播室跟同學仔打招呼，他說︰「今天會分享兩本書，中文書是中二級廣泛閱讀書籍，英文書是高中SBA書籍，都同大家學習好有關係，各位同學快啲嚟傾偈。」

當日講座題目為「閱讀與旅遊」，Patrick Sir表現鬼馬成「萬人迷」，大受師生歡迎。到Q&A環節Patrick Sir獲女同學讚靚仔，又自爆跟媽咪都是死忠Fans。

席間提到拍攝《開卷》的初心時，Patrick Sir幽默說︰「嗰陣台長Tommy搵我時，其實內心暗喜話『咁正，一早要做啦』。分享閱讀、知識嘅節目，可以同年輕人connect閱讀嘅重要。好多人都打定輸數，個個都講娛樂，你去講書。不過Tommy話J2係畀年輕人睇，收視係重要，但點都要做啲對社會有責任嘅嘢。」

Honey還透露《開卷》不經不覺已播出很多集，她興奮說︰「加入節目時心諗做到10幾集已經掙咗，點知愈做愈耐。」她笑言錄影時各主持沒有稿在手，每趟都似交讀書報告上陣，講座後Patrick Sir繼續成為師生們集郵對象。

昨日一班《開卷》主持，本着「讀萬卷書，不如行萬里路」精神，出發往台灣拍攝《開卷》台灣篇。雖然天未光就要在機場出發，但能夠去到閱讀風氣盛行，書店林立的台灣，他們都表現興奮。

今趟行程會走訪台北及宜蘭多間書社。Honey受訪時表示今趟全力擔任康樂組長職責，負責吃喝玩樂，她笑說︰「今次睇咗好多酒店附近有乜嘢食、玩同跑步地方。介紹好書交晒畀Patrick Sir，佢好癲今次會一次過講十幾本書。」據知，《開卷》台灣篇將安排在聖誕節當日播映。

（即時娛樂）