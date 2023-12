日韓星輪流襲港澳 NMIXX亞博開騷 近藤真彥澳門迎聖誕 (17:50)

next

韓國6人女團NMIXX去年出道,日前宣布明年1月15日推出新專輯《Fe3O4: BREAK》,明年1月6日來港假亞洲國際博覽館舉行《2024 NMIXX The 1st Fan Concert: NMIXX Change Up:MIXX University in Hong Kong》見面會,票價分1699、1199及799港元,明日起於快達票及大麥網公開發售。

另一方面,闊別港澳舞台多年的日本男歌手近藤真彥(Matchy)本月23日假澳門美高梅舉行《Matchy Get Macao ~ X'mas Special Concert in Macao》。首度到澳門開騷的Matchy受訪時表示,好掛念港澳粉絲,已準備多首經典金曲屆時獻唱,包括梅艷芳的《夕陽之歌》、《愛將》、羅文《Just For You》、郭小霖《愛情蝙蝠俠》、草蜢《再見七月》等原曲。問到Matchy完騷後會否順道遊覽澳門,他稱要趕回大阪演出,但安排家人一同前往澳門,感受當地節日氣氛。演唱會門票已於BOOKYAY及美高梅官網發售。

韓國男團iKON周六(9日)會在澳門新濠影匯綜藝館舉行《2023 iKON World Tour Take Off in Macau》演唱會。主辦單位宣布購買1788港元VIP門票的觀眾,可觀看綵排兼送神秘禮品,其中300名VIP門票觀眾,可在演唱會完結後出席歡送會,與iKON近距離接觸;門票在澳門新濠影匯及大麥網發售。

(即時娛樂)