視帝王浩信自揭跟無綫已完約 楊茜堯相隔2年復工拍新劇 (17:52)

王浩信自揭跟無綫的合約半年前已屆滿。（林蘊兒深圳直擊）

王浩信、楊茜堯、林夏薇、黃翠如、馬志威、何廣沛和尹揚明等，合演無綫與內地網上視頻平台優酷，聯手製作的新劇《黑色月光》。今天（5日）在深圳舉行開鏡拜神儀式。視帝王浩信與視后楊茜堯繼11年前合作過《名媛望族》後，再度碰頭互鬥演技。

楊茜堯自《家族榮耀》後才接新劇，今次伙拍王浩信，他們重提多年前拍《名媛望族》曾扮演繼母子關係，期待合作新劇擦出更多火花。問劇中角色是不是如同韓劇《黑暗榮耀》般沉重？楊茜堯解釋：「除了演復仇者，還有好多內心戲，要演好多層次和好豐富，幾考驗我。故事題材有類似《黑暗榮耀》的元素，但我們加入香港地道特色，與韓劇不同。（角色會不會被虐待到周身疤痕？）暫時沒有，但大家可以幻想一下，不能劇透。」

楊茜堯指老公羅子溢已完成手頭工作，從加拿大返港，接力照顧子女，讓她放心工作，她笑言2年來可以暫時離開子女身邊，調理自己當小休，重新投入工作模式。

王浩信開鏡後便趕回長沙繼續為劇集《黃雀》埋尾，然後緊接新劇開工。對於近期無綫湧現逃亡潮，不少效力多年的資深藝員均約滿離巢，他的合約亦早在半年前屆滿，他說：「現在與無綫部頭關係，有適合的劇都會拍，今次好開心，可以跟一班認識的兄弟姊妹再合作。現時自己接工作，挑戰都幾大，會兼顧內地和香港兩邊工作。」

（即時娛樂）