56歲彭美拉安德遜收起性感 素顏現身時裝頒獎禮 (18:10)

英國時裝頒獎禮昨晚在倫敦皇家阿爾拔堂舉行，吸引不少歌影視明星到場，包括《王冠》姬莉安德遜（Gillian Anderson）、《孤星淚》安妮夏菲維（Anne Hathaway）、《仙履奇緣》莉莉占士（Lily James）、《蜘蛛俠》安德魯加菲（Andrew Garfield）、《吸血新世紀》羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）正懷孕的女友素琪華達侯斯（Suki Waterhouse）、《最後絕鬥》祖迪高瑪（Jodie Comer）、佐治古尼（George Clooney）的太太Amal Clooney、《骨肉的總和》泰萊羅素（Taylor Russell）、金像影后桂莉芙柏德露（Gwyneth Paltrow）、《俠盜一號：星球大戰外傳》女星菲莉絲迪鍾斯（Felicity Jones）、名模姬摩絲（Kate Moss）和女兒Lila Grace、祖狄羅（Jude Law）女兒Iris Law、女歌手Ellie Goulding、FKA Twigs和Rita Ora等，場面星光熠熠，但搶鏡程度都不及脂粉不施到場的56歲女星彭美拉安德遜（Pamela Anderson）。曾被視為性感女神的彭美拉，今年9月開始出席公開活動總素顔，稱要挑戰慣常的審美標準，展示不完美的美麗。

（即時娛樂）