澳洲消防員月曆猛男明訪港 大騷完美身形 超強體能勁屈機 (18:31)

有份拍攝2024年澳洲消防員月曆的3位猛男，將於明天（6日）起訪港3天，其間出席米線專門店的宣傳活動，同時為「大樹下善待動物庇護站」籌款。12月8日（星期五）他們會親身落米線店分店，陪香港市民「撲火」吃東西。

3位澳洲消防員月曆封面猛男訪港消息一出，隨即在社交平台洗版，網民紛紛向3位「消防界男神天花板」Brenden Purvis、Michael Galanos及Ricky Smith留下愛的呼喚，有見及此，Brenden、Michael及Ricky率先拍片展示弗爆Body，為香港之旅努力裝備自己，一解港迷相思之苦！

酷似「美國隊長」Chris Evans的Brenden，15秒內做完11下「引體上升」，195cm身高加上寛闊的「太平洋肩膊」，令人血脈沸騰！他說：「自從消息公佈後，收到大量來自香港的私信和鼓勵，我們也跟大家一樣，期待今次香港之行，目前正努力操弗身形，多減幾磅，希望令大家到機場接機時，可以眼前一亮。」

笑容帶點Keannu Reeves影子的Michael，於15秒內完成20下「掌上壓」；擁有如Bradley Cooper陽光笑容的Ricky，則於15秒內輕鬆完成10下「屈膝仰臥起坐」，兩人齊齊大騷「麒麟臂」及8塊腹肌，非常吸睛！

Michael說：「多謝香港Fans一連串熱情問候，我們也期待香港的美景與美食，希望屆時能夠大家近距離接觸！」Ricky則說：「想不到有這麼多香港人留意澳洲消防員月曆，這本月曆除了展示我們的救火英姿外，同時也為小動物籌款，希望大家屆時踴躍捐款，很期待跟大家見面。」

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（即時娛樂）