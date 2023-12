《開心無敵獎門人》「獎老」吳嘉儀(阿七),今年8月與圈外男友Leo(豬仔)結婚,2人結婚差不多4個月,阿七近日在Ig限時動態放負,她前日曾留言「I'm not OK, but I can survive」,引起關注,之後她又寫道:「話我擺3支送畀家人嘅護膚品喺車後座,會整花佢座位啲皮。每日被話蠢、話麻煩、話污糟100次,唔係未試過被改密碼鎖無家可歸。」

阿七接着再在Ig發文稱受屈:「唔好講幸福喇,連抖(唞)啖氣都困難,你要斤斤計較係你品德問題,唔好逼人順從你果(嗰)套。最嬲係『日日都對住啦,駛(使)咩維繫感情呀?』」

到了昨晚(4日),阿七再更新Ig限時動態,並叫大家不用再擔心她:「我現在平安能自由出入﹑會在工餘時間見朋友傾訴,需要時間一些時間溝通再好好調節。我能照顧好自己﹑專注完成工作。再次多謝每個給予我關心的朋友。」

