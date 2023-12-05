湯洛雯稱鄭嘉穎缺席婚禮 冇影響感情 花球拋畀高海寧 (19:44)

「準馬太」湯洛雯（靚湯）今天（5日）到沙田出席新店開幕活動，亦是她婚前最後公開亮相。談到聖誕節前將與馬國明在海外結婚，她坦言心情緊張，很期待跟親友經歷旅程，但暫時仍未執行李，等待馬國明完成工作後，會一起出發，而親友亦在不同日子啟程，出席賓客有60位，除了雙方親友外，佔了一半是圈中人，包括「鐵馬尋橋」家族和「2LINE黨」成員，對於鄭嘉穎未能出席，靚湯說：「始終我們在外國舉行，難度拉高了，有些家庭有小朋友，小朋友只跟爸爸媽媽，未有來到，不緊要啦，只是一餐飯、一個儀式，不會影響感情。」

靚湯表示所揀的婚紗以簡約為主，性感欠奉：「在爸爸媽媽面前好怕醜，而且有好多親戚，不想嚇親大家。」她出嫁想帶點傳統特色，故結婚前夕會有上頭儀式，婚禮上都會穿旗袍晚裝。

除了靚湯親妹湯樂瑤擔任伴娘，高海寧（高Ling）、蔡思貝與岑杏賢擔任姊妹團，靚湯笑言打算將花球送給高Ling：「我個妹聽說已蜜運，我估高Ling都很多人追，她好靚，我有些單身男同學，都想我介紹高Ling給他們認識。（像馬國明高質素？）好難，馬國明是個好仔。」

她笑言疫情期間，經常跟馬國明在電視城相遇，慢慢多傾談、互傳短信和emoji公仔，繼而擦出愛火，但因馬國明大受歡迎，拍拖初期，走入服裝間被投訴「搶走姑爺」，追問誰先表白，靚湯說：「怕醜，不講了，我忘記了，不過結婚會帶一對定情公仔隨行。」

（即時娛樂）