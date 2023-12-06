叠影狙擊｜朱鑑然挑戰全身癱瘓角色 死前含淚告白屬意外 (13:04)

朱鑑然在劇集《叠影狙擊》飾演因意外導致全身癱瘓的電腦天才「沈飛飛」，昨晚（5日）一集中慘遭毒手，死前含淚向飾演梁曦的周秀娜告白。（大會提供 / 明報製圖）

朱鑑然在劇集《叠影狙擊》中飾演電腦天才「沈飛飛」，是女主角梁曦（周秀娜飾）的閨密，還替她的孖生家姐魏曉晨（周秀娜分飾）追查真相，卻意外導致全身癱瘓。飛飛在昨晚（5日）一集中更慘遭毒手，死前含淚告白令觀眾痛心和難忘。原來飛飛的眼淚是個「意外」，是朱鑑然的神來之筆。

朱鑑然表示「飛飛」一角對他來說很大挑戰：「我以前做戲，發覺呼吸運用比較多，但因為今次『飛飛』角色係全身癱瘓，頸以下身體部位唔可以郁，就連呼吸，都唔可以太用力，橫隔膜唔可以郁，所以開工前都花咗唔少工夫，去了解唔同程度癱瘓嘅人會有咩情况出現，又會同導演傾點樣去演繹，再不斷同自己講，以前做戲會加入肢體動作，但依家只能夠集中頸以上部位去演呢個角色，希望出嚟嘅效果可以說服到觀眾。」

劇組安排了一張用下唇操控的電動輪椅給朱鑑然使用，令他在演繹上更加神似。拍攝當日，朱鑑然在戲中排除萬難，終於找到周秀娜，因為太投入臨場「加戲」。他說：「雖然我嘅演技未可以控制到隨時流出眼淚，但因為成個劇我都喺度搵娜姐，終於畀我見到佢，呢場戲意義好重大，加上同娜姐嘅交流，呢滴眼淚其實係意外，順住個情緒走向。拍完呢場戲，我真係好開心，因為落咗苦功，出到一啲意外嘅成果特別開心。」他又笑言演出多年，在戲中死過無數次，對於「扮死」相當有經驗。

（即時娛樂）