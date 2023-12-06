李克勤美國巡唱狂收利市 有歌迷直接派100蚊美元現金 (18:31)

李克勤今天（6日）56歲生日，剛完成4場美國巡迴演唱會的他剛好於生日前回港與家人慶祝。他怕不靈驗拒透露生日願望，覺得今年在工作、健康上也過得很好，他感到非常充實和開心，並感謝各方好友的祝福。他說︰「今年可能係我成世人飛得最多嘅1年，工作幾乎冇停，每個月最少飛5、6次，不停巡唱、商演。完成香港紅館演唱會後，我喺澳門、新加坡開騷，今次又順利完成美國4場演出。嚟緊聖誕節，我準備送自己一份大禮，乜都唔做，休息一吓，同屋企人去旅行。」

談到這次在美國的4場巡唱，克勤透露收到大量利市︰「真心多謝當地歌迷朋友﹗多年來，無論咩日子，我去到邊都一定有歌迷畀利市我。我真係一個好幸運嘅人﹗今次有啲朋友連利市封都唔用，直接派100蚊美金嚟，好誇張。我當時有一刻閃過收唔收現金，最後都開心接受。老人家教唔可以唔收利市，推走利市唔吉利，所以我開心接受大家嘅祝福，非常多謝大家﹗同之前一樣，我會將所有利市捐去兩個仔嘅助學基金。」

克勤這次在美國逗留了半個月，他表示有天趁放假在拉斯維加斯的球場打高爾夫球，其間與香港職業高爾夫球女將陳芷澄聚會，又看了U2在拉斯維加斯劇院「Sphere」舉行的演唱會。他指U2演唱會的視覺效果令人嘆為觀止，是他看過的演唱會中最震憾的，如大家有機會一定要買飛入場感受。克勤又透露這次帶備了私伙小型洗衣機到美國，那就能在酒店房內洗衫，減少攜帶的行李數量。

（即時娛樂）