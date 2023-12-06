新聞女王｜馬國明變「雙面馬明」 李施嬅雨中喊戲淋足5小時 (17:56)

無綫台慶劇《新聞女王》昨晚（5日）播出一集，馬國明飾演的佐治施展差異萌，這邊廂他跟Man姐（佘詩曼飾）在餐廳「和頭飯局」互窒不留手，轉頭返回當年遭家妍（李施嬅飾）誤會狠飛一幕，馬明的無辜呆萌樣搶焦，天然呆Icon名不虛傳！

先說他和Man姐的惡鬥，Man姐勢如破竹，一句「呢幾年除咗權鬥，你仲做過啲咩？6年嚟對公司係完全零貢獻！」殺個佐治片甲不留，不過佐治反問Man姐：「你知唔知當初我點解幫飛爺？因為喺你眼入面得你自己」、「文慧心，你玩我？我一定陪你玩，但我死咗，我要你一齊陪葬」，Man姐聽完後表情相當搶焦，盡顯「霸戲」，馬明則殺氣大放送！佐治最終靠人脈成功重回主播崗位，可惜未幾又再與前度家妍被爆醜聞，就連Man姐也被牽涉其中，遭匿名要求被革職，事件最終驚動方太（龔慈恩飾）殺入SNK主持大局。

昨晚還交代佐治與家妍分手真相！家妍當年在機場偶遇佐治前妻Ruby（蔡嘉欣飾），Ruby強調與佐治仍未撇清關係，2人通訊軟件依然同步，令原本對佐治投信任票的家妍決定分手，力挽不果的佐治，只能一臉慘樣接受。

之後家妍拿佐治送給她的錄音筆、在雨中落淚兼反覆錄著「要愛自己」自勉，相關場口全程只有45秒，李施嬅受訪時透露拍足成晚，單是淋雨也淋了4、5個小時：「有時啲雨太大睇唔到個樣、有時又太細，呢段感情戲做咗好多次。落雨拍喊戲，雖然觀眾未必睇到眼淚，但我相信如果係真心做出嚟，觀眾係會感受到嗰種傷痛，同埋落雨出嚟效果淒美好多，我都好鍾意呢場戲。」

（即時娛樂）