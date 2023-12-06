新聞女王｜鄺潔楹罕演神經質角色 佩服阿佘認真做功課 (18:13)

鄺潔楹（Judy）有份演出無綫台慶劇《新聞女王》，前晚（4日）播出一集Judy已出場），她飾演的梳化工作人員Debbie昨晚（5日）有異動！帶點神經質的Debbie，於性騷擾風波爆發後，為曉薇（何依婷飾）化妝時聽到閒言閒語，曉薇出手反擊並獲得Debbie信任，其間Debbie古怪地說了一句：「如果個女仔知道有人肯幫佢出頭，佢一定冇咁難過。」說時不但臉部肌肉抽搐、眼神古怪，說畢還突然落淚，被觸動神經的曉薇，即衝入佐治房查問Debbie是否受害人。

談到相關場口，Judy受訪時笑言遭不少《新聞女王》劇迷朋友追問其角色虛實，並斷言Debbie是Man姐派來臥底，令Judy哭笑不得。Judy不肯透露是否「Man姐」的人，但她稍後會與阿佘有對手戲：「係今年一份好大嘅禮物，因為首先從來冇奢望過會同到阿佘同場、仲要演對手戲！以前都聽人講話阿佘好玩得、好好人，而佢真係咯！我淨係接觸咗佢一、兩日，都feel到佢一啲架子都冇。我有偷偷地睇佢劇本會寫啲乜，我想知咁有經驗嘅前輩，功課會做成點。我見到佢劇本嗰度有大堆對白、大概半頁紙，佢會自己重新喺空白位置寫一次啲對白，我相信以佢嘅經驗佢唔使咁做都得，佢對佢自己嘅功課嗰種認真，我真係好佩服。」

談到飾演的角色內向又帶點神經質，Judy坦言只是客串性質，但難度十分中卻佔八分：「初初佳導（鍾澍佳）搵我時，我都擔心自己演唔到，我過往都係做開活潑同埋牙尖嘴利角色，今次第一次要演隱藏版神經質。我做功課時有留意到神經質嘅除咗面部肌肉偶爾會抖動，通常都唔係好敢直視人、會好迴避，但有時又想演但又唔想太有表演痕跡就好難。」

Judy透露造型除了刻意亂髮以符合化妝師身分，還以淡妝上陣，之後有場戲更會因劇情需要素顏兼化淡唇色演出。

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（即時娛樂）