張敬軒吸金力強 攜自家團隊拍廣告搵銀 玩遊戲激氣想爆粗 (18:50)

繼去年成為最Top KOL、今年繼續坐穩第三季廣告銷售額最高KOL首位的張敬軒，接廣告接到手軟，單是今年已經接拍逾10個廣告，吸金力驚人！最近軒仔代言的健康食品，更睇中他的團隊「H Crew」，出錢請軒仔自家團隊跟他拍廣告。軒仔除了自帶吸金力，這次帶挈身邊人搵真銀，廣告遊戲片甫上架，瞬即登上YouTube熱門位置，認真犀利！

「H Crew」包括經理人華華、助手阿迪、髮型師Ritz、化妝師Cyrus、造型師Constance及攝影師Kiko。今次拍攝內容參考軒仔網上節目《軒公敲碗》，改名為《軒仔敲碗》，大玩各式各樣遊戲，現場準備不同關卡，考驗這班跟軒仔平時日對夜對的人，對軒仔了解度及默契。

先來的熱身賽是「軒仔九宮格」，眾人鬥快說出哪幾格是軒仔的眼耳口鼻，勝出者可贏得下回合機會卡。首先舉手答題的化妝師Cyrus，雖然對軒仔面部瞭如指掌，不過仍答錯一格，最後被造型師Constance「執死雞」勝出這回合，不過由於是熱身題，答中無分。

遊戲正式開始，第二個「嘴」的九宮格出現，首先舉手的依然是化妝師Cyrus，不過他重覆犯錯，再次答錯一格，最後軒仔補答勝出，更謂：「我個嘴點會唔認得？」最後一題是認耳，軒仔用手掩耳並說：「我都唔認得自己啲器官。」最後髮型師Ritz一擊即中，這回合由軒仔及Ritz勝出，2人得到機會卡。

進入第二回合，「1、2、叮！拍子game」，參加者邊打拍子﹑邊輪流根據題目講答案，甩beat或答不到便輸。這round題目分別是「早餐會食嘅嘢」、「姓張嘅藝人」、「叫老細加人工時會講嘅嘢」及「張敬軒嘅歌名」，眾人順利完成一圈，開始第2輪時，團隊竟未能繼續說出軒仔歌曲，軒仔即怒稱：「我想解散呢隊Team！」十分搞笑。

最後一個遊戲「以訛傳訛動作版」，兩組計時比賽，不准說話只做動作，較快估中所有題目的一組便贏。軒仔得到的題目是「軒公周遊遊」，軒仔更要「小軒軒」落場幫拖，不過隊員還是未能估到，氣得軒仔說：「我想講粗口呀！」最後還要軒仔出口術提示：「新節目名呀﹗」經理人華華信心十足說：「軒公周遊遊！」眾人於遊戲中施展渾身解數兼大放笑彈。

（即時娛樂）