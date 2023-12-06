鄭中基自資明年2月紅館開騷 最擔心舞台機關改完又改 (20:00)

鄭中基（Ronald）明年2月中舉行4場《Fragments of Wonder 鄭中基世界巡迴演唱會》。第3度於農曆年踏上紅館舞台，Ronald表示日子純屬巧合，非刻意安排，屆時會攜同「機動兵工廠」學員向觀眾拜年，然後將獲得的利市捐予慈善機構。

這次世界巡迴演唱會，Ronald集主辦、監製、宣傳、投資者、表演者於一身。他坦言從前的演唱會只能將心目中最多六成構思呈現出來，今次自己投資就能自己話事，舞台設計、演出流程、海報，甚至宣傳橫額的大小及擺放位置都由自己決定，很有滿足感。「演唱會海報花了6位數拍攝，造型要預先倒模、逾8小時特技化妝，但只用了15分鐘拍照。雖然拍攝成本超支，但我要做好自己的第一次，不能馬虎。目前的製作費仍不斷增加，未計到實際數字，希望能加場幫補一下。」

除了控制成本，Ronald透露籌備時每天也遇上難題，目前最擔心是舞台機關。「基本的升降台應該沒問題，但一些機關裝置，有什麼可以不可以、屏幕大小及可以掛幾高，就要等紅館發出指引後再修改舞台設計，最擔心要改完又改。」他透露香港站將採用四面台設計，舞台上將鋪上草坪及搭建城堡，打造出七彩繽紛的Wonderland王國。為配合賀年喜慶氣氛，Ronald亦會以歌曲內容編排歌單，貫徹演唱會的主題概念。

他計劃騷前一段日子閉關，將染病風險降到最低。雖然今個農曆年未能和家人出埠旅行，Ronald稱一對子女已習慣其工作模式，加上兩人已漸漸長大，放假時會約朋友外出，不像小時候那麼黐身。「雖然我明年的農曆年不能吃蘿蔔糕，但一樣能陪他們玩、和家人見面。」

（即時娛樂）