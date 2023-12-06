陳蕾明年3月紅館開騷 個唱海報曝光 做好身形聲音管理 (20:13)

陳蕾將於明年2024年3月3日至5日，假紅館舉行首個個人演唱會，演唱會海報今天面世，海報中是全新造型的陳蕾，一頭長長白髮，頭頂「念」字發出紅光，粉絲紛紛讚造型相當有型。

是次這個白髮造型，陳蕾表示非常喜歡，創作過程也有參與構思，她說：「我當時同同事講，《沙門》演唱會之後，由《世界與你無關》之後嘅歌，全部都係黑暗中有道光嘅感覺，海報背景可以好黑暗，我個人個妝就好白，我就係嗰道光嘅感覺。最終就有咗𠵱家見到嘅白髮陳蕾，人生第一次紅館演唱會，都希望Poster上有耳目一新感覺，會質疑呢個係咪我嚟㗎，就最好添﹗我想將自己塑造成純白狀態，話畀大家知，無論個世界幾黑暗都好，我願意成為你嗰道光！」

海報面世後，陳蕾第一眼見到設計師把「念」字放在紅色像瞳孔物體上，更暗自偷笑：「我係諗，唔通佢都係Fans？因為我諗個演唱會名『念』，都係同動漫全職獵人《HUNTER×HUNTER》有關，《HUNTER×HUNTER》入面有個角色古勒比加，佢一憤怒眼睛就會變紅色，設計師又用咗個紅色圓形圖案，圈住個『念』字，我超鍾意。好多謝團隊做咗個咁好嘅設計效果畀我。」

第一次舉行紅館演唱會，問她是否開始感到壓力？陳蕾笑謂因為內部認購反應好，壓力反而少了，通常壓力都在開騷前1個月才來到，即日開始會做好自己身形﹑聲音和體能管理等，免得臨急抱佛腳，整個人準備好就會減少心理壓力，可以做得更好，她說：「演唱會我希望可以視覺上，音效上都帶畀大家沉浸式體驗，唔會有悶場，絕大部分先用音樂去交流，之後Encore環節用打機來同大家交流，但係公司未知呢件事。」

（即時娛樂）