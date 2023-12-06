《犬系戀人》「外甥」尹賢秀人氣急升 車銀優激咀朴圭瑛惹熱話 (22:06)

由車銀優、朴圭瑛和李玹雨主演的韓劇《犬系戀人》劇情進入直路，韓海娜（朴圭瑛飾）終於以小狗身分，和陳書元（車銀優飾）2次接吻，打破家族詛咒；2人確認關係後上演甜蜜吻戲，短短30秒片段在網路瘋傳，香港觀眾可透過「黃Viu煲劇平台」免費緊貼進度。

車銀優近月接下多個品牌代言、再度蟬聯「11月全球Google搜尋量最高的韓劇演員」，日前還勇奪「Global Icon Award 」獎項。在劇中飾演陳書元外甥、韓海娜學生「崔聿」的尹賢秀，也不讓前輩專美，挾著劇集人氣急升，有望成為新一代男神接班人。

現年24歲的尹賢秀於2021年透過韓劇《Racket少年團》出道後，今年被睇中成為《犬系》男配角之一，由於他和兩位主角有大量對手戲，成功走進觀眾眼簾。

談到立志成為演員的契機，他笑言全因受到偶像影響：「小時候我和家人一起看《請回答1988》，當我看到李東輝飾演的東龍時，我也想像他一樣，扮演能夠為人帶來幸福的角色，我開始尋找演戲的機會。」今年尹賢秀伙拍偶像李東輝、男神李帝勳等主演犯罪韓劇，堪稱「最成功追星族」。

尹賢秀透露家人是他的追夢動力：「我和家人一起收看《Racket少年團》，媽媽和嫲嫲一看到我就哭了出來，聽說爺爺事後也偷偷哭了；尤其我的嫲嫲和爺爺，他們非常喜歡在電視上看到我。」

（即時娛樂）