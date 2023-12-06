周杰倫加盟環球音樂 合約涵蓋經典曲庫及未來新發行作品 (23:01)

環球音樂集團業務分支，環球音樂大中華區今日宣布，與天王周杰倫及其經紀公司杰威爾音樂（JVR Music）達成戰略合作伙伴關係。合約確立環球音樂集團將獲得周杰倫經典曲庫及未來新發行作品的全球發行權利，同時還包括兩位杰威爾音樂旗下的潛力新人派偉俊和曹楊的加盟。

環球音樂集團大中華區主席暨執行長徐毅表示：「我們懷著自豪和激動的心情歡迎周杰倫，這位時代的真正偶像，加入環球音樂大家庭。我們合作伙伴關係的建立是環球音樂在華語音樂市場發展的里程碑，亦是對周杰倫的非凡藝術才華和全球影響力的頌揚。很榮幸能夠得到杰倫的信任，將他寶貴的音樂資產交予環球音樂合作，我們無比渴切地想要將他的音樂才華更廣泛地展現給全世界的觀眾。」

周杰倫自2000年以專輯《JAY》出道，音樂生涯至今已推出15張錄音室專輯。他2022年發行的最新專輯《最偉大的作品》，為周杰倫贏得國際唱片業協會（IFPI）「2022全球十大藝人榜」第9名，並斬獲國際唱片業協會「2022全球十大專輯銷量榜「冠軍。周杰倫成為史上第一位榮登國際唱片業協會「全球十大藝人榜」的華人藝術家，也是唯一一位在國際唱片業協會全球榜單上登頂的華人歌手。

對於這次合作，杰威爾音樂總經理楊峻榮表示：「與環球音樂達成戰略合作關係，為周杰倫和杰威爾開啟了新的篇章，進一步邁向我們提升華語流行音樂全球影響力的願景。藉助環球音樂的全球化網路和資源，將能在全球更擴大杰倫的藝術影響力，為我們多樣化的藝人陣容帶來國際級的發展平台。我們很興奮藉由雙方的合作聯盟，讓杰威爾卓越的音樂資產超越文化界限，閃耀在更廣大的國際舞臺。」

環球音樂集團市場發展執行副總裁亞當·格蘭奈特（Adam Granite）表示：「歡迎周杰倫和杰威爾加入環球音樂集團，這是戰略意義和文化層面的雙重勝利。這一合作的達成進一步強化了我們培養多元化藝人並將他們推向世界的承諾。周杰倫非凡的藝術才華與杰威爾的創造力，與我們豐富全球音樂市场的目標使命完美契合。」

（即時娛樂）