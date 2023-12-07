五月天陷假唱風波 主音阿信︰除了真唱 沒其他感動你方式 (12:48)

台灣天團五月天被內地網民質疑在演唱會上假唱，事件引起軒然大波，有指上海文旅局執法總隊介入調查。主音阿信對樂迷強調︰「除了真唱，否則沒有其他感動你的方式......請不要擔心我，請不必為任何事辯解，因為人生還有那麼長，我確信每場五月天，都會用盡全力，讓你不虛此行。」（陳信宏Ig圖片 / 明報製圖）

台灣天團五月天早前在內地舉行巡迴演唱會，11月中於上海演出8場後被觀眾質疑假唱，內地音樂博主「麥田農夫」將五月天11月16日在上海演唱的12首歌進行人聲分離鑑定法，指出《乾杯》、《戀愛ING》、《知足》、《愛人錯過》及《傷心的人別聽慢歌》這5首疑經過修飾，有假唱嫌疑，事件引起軒然大波，有指上海文旅局執法總隊介入調查，並會公布調查結果。五月天所屬公司「相信音樂」為此發聲明，指五月天不存在任何假唱行為，假唱言論屬惡意攻擊，公司會配合相關執法部門調查。昨天（6日）48歲生日的五月天主音阿信（陳信宏）在社交平台發文回應事件，對樂迷表示「除了真唱，否則沒有其他感動你的方式」，他認為不必為任何事辯解，因為五月天每次演出都會用盡全力。

他昨晚在社交平台上載五月天的演出照片，並說︰「今年可以過兩倍的生日，亞洲生日結束，還有歐洲時間等著我，比起往年，場面果然更加盛大。今年的生日，像是一個公開的派對，新舊朋友都歡迎，有人覺得大廳嘈雜了些，而我覺得多認識新朋友也未嘗不好。人生嘛，有些人為你精心準備生日祝福，有人調皮往你身上砸派。不只是我，每個人都是這樣的，沒什麼公不公平，重點是開闊的心胸，與開朗的心情。倒是期待著後天凌晨的演唱會直播，邀請你見證與感受，這份100%的熱情與熱力，一定會越過半個地球說服你，感動你。好想見你第77場，終於抵達終站。這次曲目中，最難唱的，也是我每次都最期待的，是『我心中尚未崩壞的地方』。經歷過了將近三年的停機，慢慢把自己調整回巡迴的軌道上，更重要的，是那種珍惜到一首都捨不得刪，唱到超時線上的心情。『我心中尚未崩壞的地方』，是一首從最低處的吟唱，飆升到最高處的嘶吼。每次唱這足10拍E6的高音，總是跪足捶地，彷彿如此，才能跟自己確認，抵達了至高的山巔。當然，每次的嘶吼，每一場，每一聲，都來自於我依賴了24年的嗓子。除了真唱，否則沒有其他感動你的方式。」

「雖然不是那種完美天籟，但我有信心直擊感動你心。當用盡全力的最高音唱罷之後，我都會奮力再次站起，只因我心不曾崩壞，只因此刻看著這篇文的你，依然在人生的某個轉角，等待五月天與滿頭銀髮的你，在人生繁華落盡時，再次合唱起我們一生一次的青春。明年就是五月天出道25週年，這當然不是我們航行過的第一場風雨。謝謝每位為我們挺身而出的舊識，更感謝所有給我們指教的路人老師，派對會結束，曲終之時，你我的心與眼神將更加清澈。請不要擔心我，請不必為任何事辯解，因為人生還有那麼長，我確信每場五月天，都會用盡全力，讓你不虛此行。星空下你低吟著知足、高考那年聽的倔強、失戀時陪你的溫柔、友情喧嘩時總愛唱的乾杯、海底撈裡不顧旁人的派對動物、現實一再打擊你沒忘了頑固、偶爾想起那個他的突然好想你、擦乾眼淚的笑忘歌、以及你預定道別時刻播放的轉眼與如煙...。」

「話題與熱搜，終究會過去，這頂假頂流的皇冠被摘下時，留下的，是平凡如你我的血肉之軀，在人生中更深的羈絆與相依。美好如你。能參與你的一生，是我這趟人生最好的禮物。生日快樂給我，生日願望給你，祝你們身體健康，心想事成。我們巴黎直播見！巴黎怎麼那麼冷啦？大家都要給我留言，我也在趕KPI。」

（即時娛樂）