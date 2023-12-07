馬國明拒評論王賢誌疑針對鄭嘉穎發文 籲外界勿小事化大 (14:58)

鄭嘉穎稱要湊仔難參加馬國明的海外婚禮，惟鄭嘉穎太太陳凱琳卻在社交網分享外遊照，陳凱琳此舉被網民批評似在兩男的不和傳聞上「撥火」。（陳凱琳Ig圖片 / 明報製圖）

馬國明昨晚與洪永城、高海寧、蔡思貝等出席劇集《飛常日誌》煞科宴時，稱這晚是他和女友湯洛雯婚前最後一次公開露面，之後會「消失」8至10天，下次再見已為人夫。有傳婚禮將在峇里島舉行，他笑言︰「只是傳聞，我從來沒說過。」

「鐵馬家族」的鄭嘉穎稱要湊仔難參加馬國明的海外婚禮，惟鄭嘉穎太太陳凱琳（Grace）卻在社交網分享外遊照，陳凱琳此舉被網民批評似在兩男的不和傳聞上「撥火」。馬國明說︰「沒看過照片。我也經常出埠工作，Grace會否是趁在外地工作時拍下花絮？為工作這樣做很正常，大家不要小事化大，『咬住唔放』，我沒跟嘉穎吵過。」

王賢誌在社交網發文稱有人幕前幕後兩個樣，他早放棄跟這個人聯繫，彼此連朋友也稱不上。王賢誌這番說話，被指矛頭是其表哥鄭嘉穎。馬國明說︰「我沒看過，不知道他指誰，大家亦只是揣測。正如我之前所說，不熟悉他的人會覺得他寸，所以我不會代別人評論。」

被問到「鐵馬家族」是否只有鄭嘉穎缺席其海外婚禮，馬國明說︰「是。林子善最初也因小朋友關係未能參與，我也沒怪他。他的問題後來解決了，可能出席。我結婚後會約嘉穎食飯。」

相關新聞︰鄭嘉穎不去馬國明婚禮惹是非 王賢誌稱有人幕前幕後兩個樣引揣測

（即時娛樂）