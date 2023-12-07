Yahoo全年搜尋人氣榜｜《毒舌大狀》成熱搜電影No.1 無綫3部劇登熱搜電視劇 (17:06)

搜尋網站Yahoo今天（7日）揭曉2023年「Yahoo全年搜尋人氣榜」結果，在「十大熱搜電影」排行榜方面，今年1月起上映、累計香港票房逾1.15億港元的《毒舌大狀》奪得第1名，黃子華繼去年排名冠軍的《飯戲攻心》之後，他有份主演的電影再次奪冠；至於同期上映，鬥得難分難解的《奧本海默》與《Barbie芭比》，則分別排名第2、3名；兩大影帝梁朝偉、郭富城主演的《風再起時》，以及助鄭秀文首奪金像影后的《流水落花》，則分別排在第4、5；姜濤有份主演的《我的天堂城市》登上第6名；由台灣男神許光漢與林柏宏合演的《關於我和鬼變成家人的那件事》位列第9。

「十大熱搜電視劇」排行榜方面，韓劇佔4個位置，宋慧喬主演的《黑暗榮耀》與宋仲基主演的《財閥家的小兒子》，分別奪得冠亞軍。全球大熱的韓劇《Moving超異能族》奪得第7名；俊昊與潤娥主演的韓劇《歡迎來到王之國》得到第6名；內地劇《偷偷藏不住》排第8。無綫劇《一舞傾城》登上第3名，成為港劇最佳名次；另外2套無綫劇《隱形戰隊》與《破毒強人》，分別排第5及第10；《那年盛夏我們綻放如花》排名第9，是ViuTV唯一上榜劇集。

另外，「香港十大新聞事件」排行榜方面，楊紫瓊奪奧斯卡影后排第6名。

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（即時娛樂）