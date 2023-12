Air Supply開騷賀成軍48年 唱盡金曲饗樂迷 分享相識經過 (17:39)

澳洲殿堂級組合Air Supply,為慶祝成軍48周年,昨晚(7日)在九展Star Hall舉行「THE LOST IN LOVE EXPERIENCE in Hong Kong」演唱會。主音Russell Hitchcock與好拍檔Graham Russell,帶領數名樂手再臨香港,與樂迷重溫他們近半世紀的流行經典。

來港演出多次的Air Supply,以一首《Sweet Dreams》作開場歌,之後一口氣連唱《Even The Nights Are Better》、《Just As I Am》、《Every Woman In The World》等膾炙人口金曲,2人相隔4年再來港開騷,一出場便在台上左右交叉走動,不停向樂迷揮手打招呼兼派飛吻。

Russell表示來香港多次,每次都很開心,準備演繹多首經典舊歌跟樂迷分享。Graham提起原來1981年首次來港演出,至今已經42年,笑言可能比部分觀眾年紀還要年長。他續說:「香港是Air Supply最喜歡的地方頭5位之內,我們屬於你們,你們都是一樣想的嗎?」

兩位實力唱將,之後深情演繹樂迷耳熟能詳的《Goodbye》、《I Can Wait Forever 》、《Making Love Out of Nothing At All》等,飊高音考驗唱功能輕鬆駕馭,中氣十足,寶刀未老,台下觀眾聽得如癡如醉。

演唱會中段,Graham拿Russell開玩笑,說對方要返後台小休歎杯中國茶,他一人留在台上吟詩,又大騷出神入化的結他技巧,粉絲掌聲支持。他介紹Russell再出場前,分享之間關係:「我們的友誼接近50年,從來沒有發生拗撬,Russell真是一位好好朋友,相信如果認識他的人都會有同感。」

Russell說起2人在1975年認識,互相欣賞對方才華且音樂喜好相同,一拍即合自此成為好拍檔。最初於澳洲的小型地點演出,然後有機會到美國和加拿大,又發表不少作品,再到世界各地做騷,展開他們48年的音樂旅程,他們期待2025年迎接50周年紀念來臨,屆時再跟歌迷慶祝。

兩人引領全場大合唱《The One that You Love》及《Lost in Love》,鼓手突然舉起寫有「尖叫」的白紙,非常搞笑,有觀眾叫囂回應。壓軸時段,他們每次必唱的永恆經典《Without You》和《All Out of Love》,當音樂前奏聲一響起,全場觀眾已狂歡呼兼起立拍手,還亮手機燈一起大合唱,氣氛最熱烈。唱畢便與眾樂手一齊鞠躬致謝,又與台前多位粉絲握手,依依不捨地離開。

(即時娛樂)