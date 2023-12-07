Air Supply開騷賀成軍48年 唱盡金曲饗樂迷 分享相識經過 (17:39)

澳洲殿堂級組合Air Supply，為慶祝成軍48周年，昨晚（7日）在九展Star Hall舉行「THE LOST IN LOVE EXPERIENCE in Hong Kong」演唱會。主音Russell Hitchcock與好拍檔Graham Russell，帶領數名樂手再臨香港，與樂迷重溫他們近半世紀的流行經典。

來港演出多次的Air Supply，以一首《Sweet Dreams》作開場歌，之後一口氣連唱《Even The Nights Are Better》、《Just As I Am》、《Every Woman In The World》等膾炙人口金曲，2人相隔4年再來港開騷，一出場便在台上左右交叉走動，不停向樂迷揮手打招呼兼派飛吻。

Russell表示來香港多次，每次都很開心，準備演繹多首經典舊歌跟樂迷分享。Graham提起原來1981年首次來港演出，至今已經42年，笑言可能比部分觀眾年紀還要年長。他續說：「香港是Air Supply最喜歡的地方頭5位之內，我們屬於你們，你們都是一樣想的嗎？」

兩位實力唱將，之後深情演繹樂迷耳熟能詳的《Goodbye》、《I Can Wait Forever 》、《Making Love Out of Nothing At All》等，飊高音考驗唱功能輕鬆駕馭，中氣十足，寶刀未老，台下觀眾聽得如癡如醉。

演唱會中段，Graham拿Russell開玩笑，說對方要返後台小休歎杯中國茶，他一人留在台上吟詩，又大騷出神入化的結他技巧，粉絲掌聲支持。他介紹Russell再出場前，分享之間關係：「我們的友誼接近50年，從來沒有發生拗撬，Russell真是一位好好朋友，相信如果認識他的人都會有同感。」

Russell說起2人在1975年認識，互相欣賞對方才華且音樂喜好相同，一拍即合自此成為好拍檔。最初於澳洲的小型地點演出，然後有機會到美國和加拿大，又發表不少作品，再到世界各地做騷，展開他們48年的音樂旅程，他們期待2025年迎接50周年紀念來臨，屆時再跟歌迷慶祝。

兩人引領全場大合唱《The One that You Love》及《Lost in Love》，鼓手突然舉起寫有「尖叫」的白紙，非常搞笑，有觀眾叫囂回應。壓軸時段，他們每次必唱的永恆經典《Without You》和《All Out of Love》，當音樂前奏聲一響起，全場觀眾已狂歡呼兼起立拍手，還亮手機燈一起大合唱，氣氛最熱烈。唱畢便與眾樂手一齊鞠躬致謝，又與台前多位粉絲握手，依依不捨地離開。

（即時娛樂）