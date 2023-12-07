楊千嬅明年情人節澳門開騷 美加之行狂食 笑丁子高似管家 (17:18)

楊千嬅今年啟動《MY TREE OF LIVE世界巡迴演唱會》，輾轉已唱到第17場，今日（7日）宣布明年2月14日及15日，假澳門銀河綜藝館開騷。

美加之行千嬅帶媽咪出發，開騷之餘，並盡孝道帶媽咪歎美食、同時又和老公丁子高重遊當年於拉斯維加斯註冊結婚的小教堂，讓媽咪感受兩人當年的《勇》。

千嬅表示，2019年去過美國演出之後，已經4年未去過，拉斯維加斯也改變不少，

工作之餘，她亦帶媽咪去玩，看魔術表演、去新地標睇騷，她說：「我媽咪勁呀，佢時差都搞得掂，仲精靈過我。去到當年我同丁生註冊個小教堂，因為當年註冊媽咪無係現場，我講番當時情况同啲小故事畀佢聽，佢聽得好開心。」

回想當年和丁子高旅行期間，突然註冊結婚，那一刻的《勇》，千嬅謂改變了整個人生，她說：「𠵱家諗番由一個人變兩個人，再變三個人，人生其實很多事個天都安排好，跟住命運帶畀你的流水向前行，你就神奇地行咗個人生出嚟。第日放假，我諗住再帶囝囝嚟，再同佢講當年Daddy同媽咪故事。」

美加之行，千嬅表示老公似管家，管理她的飲食，但她也吃了這一年最多的澱粉質，她說：「芝士、漢堡，Pizza，意粉，幾乎日日食，丁生最叻係每到一個地方，就問晒朋友，有咩最好食一定要食，帶晒大家去，去到就係咁叫好嘢，但係就剩係管我一個，次次都話你唔好食咁多，畀佢激死。我梗係唔理佢，不過今次食多咗，咁返來就要還，開始又節制多啲，之後過年喺澳門開騷，過年你知咁多好嘢食，𠵱家減定，留多啲Quota過年用。同埋要保養把聲，唱咗17場，明年巡迴繼續，要保持好體能。」

是次澳門，千嬅選在明年2月14日及15日開騷，年初五舉行第一場，她說：「我未試過農曆年做騷，仲係情人節，都幾開心，以往過年多數一家人旅行，今次終於喺香港過年，再帶埋家人過澳門睇騷兼一齊玩。情人節開騷覺得好好，人大個咗就唔係剩係諗情人得兩個人，呢啲日子，愈多朋友愈好愈開心，又可以見下fans，我都好期待。」

（即時娛樂）