新聞女王｜龔姐「超級氣場」拍枱鬧堅叔 曉薇黑歷史曝光 (18:59)

無綫台慶劇《新聞女王》昨（6日）晚一集，方太（龔慈恩飾）展示比Man姐（佘詩曼飾）還要強勁的「超級氣場」。親自處理SNK性騷擾風波的方太，當聽到飛爺（鄧智堅飾）懶醒，指已就事件「白紙黑字」向員工落封口令時，方太先扮和顏悅色謂：「飛仔呀，我哋做新聞㗎可？！」

之後即扯火：「George（佐治，馬國明飾）同阿Man係咪身有屎我唔理，大不了炒咗佢哋！你𠵱家係以公司嘅名義叫員工收聲，仲要白紙黑字？！我哋仲有冇公信力？」

更邊說邊連拍兩次枱，嚇到飛爺口震震欲以「大意」抵賴，咬住不放的方太一句KO他：「你係想卸責！」雖然場口對白又長又多，但完全未有難到演戲經驗豐富的龔姐，她透露這場口一take搞掂：「唔同角度都take咗一個take，難度在於拍正面同反面時，點樣令到啲動作連到戲，呢個要靠好小心咁記住。」問到拍枱發火有否嚇怕堅叔，龔姐笑言：「堅叔梗係冇畀我嚇親啦，你哋𠵱家見到嘅堅叔，係佢演得好、人物嚟㗎咋。其實我聽佢啲學生講，佢上堂好有威嚴㗎！」接著更搞笑澄清：「唔好淨係記得我鬧人先得，我以前都做過唔少柔弱角色㗎！」

昨晚方太和家妍（李施嬅飾）一席話亦字字珠璣，她以精警的政治論難游說家妍成為SNK第三把交椅：「政治唔係為咗鬥爭，係為咗和平。如果兩個人捉一盤棋，只會有鬥爭，但有第三個人，就會有政治。」方太的政治論在內地首播後火速在香港及內地引發迴響。

今晚（7日）一集，方太將再度發功，以「手袋論」勸已升為高層的Man姐放寬心胸，其中以舊款手袋比喻飛爺一段，龔姐的肢體動作配以對白更是讓人動容：「我都知佢甩甩漏漏，但有時用袋唔係講實用，而係講情懷。」龔姐受訪時坦言為場口做足功課：「因為我講到每個員工時、會因應每個人畀我嘅感覺、喺態度上有少少差別。」

一波未平、一波又起，今晚一集輪到曉薇（何依婷飾）陷入大危機！貧苦家庭長大的曉薇，因母親（黎燕珊飾）執垃圾養家深感自卑，在同學面前不敢認母之餘，更附和同學拿汽水罐掟母親；曉薇的自私行為惹怒妹妹曉欣（長大後由陳若思飾），2人勢成水火。

（即時娛樂）